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Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

23.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul söz konusu olduğunda kalem, defter, kalemtıraş, silgi ve kalemlik gibi kırtasiye ürünlerine ihtiyaç duyuluyor. Gelin, öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun en iyi kırtasiye ürünlerine hep birlikte göz atalım. İşte detaylar!

Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

Okul için üretilen kırtasiye ürünleri, öğrencilerin daha rahat not tutmasını sağlayarak derslerin verimli bir şekilde çalışılmasına yardımcı oluyor. Akıllı kalemtıraşlar, kaliteli boya kalemleri, güçlü silgiler, büyük boy kalemlikler ve uygun fiyatlı uçlu kalem setleri gibi okul yaşantısını kolaylaştıracak birçok ürün seçeneği bulunuyor. Hazırsanız bu ürünleri beraber keşfedelim!

1. Kolayca kullanın: Staedtler 501 180 Mars Rotary Kalemtıraş

Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

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Kalemleri düzgün bir şekilde açmayan ve sürekli jileti körelen kalemtıraşlardan bıkanlara Staedtler 501 180 Mars Rotary Kalemtıraş tavsiye ediliyor. Üstün özellikleri sayesine ürün, son derece pratik bir şekilde kalemleri açabiliyor. Alman menşeli ürün, malzeme kalitesi ve dayanıklı yapısıyla hem yıllarca kullanım imkânı sunuyor hem kullanıcılarından tam not alıyor. Yuvarlak, üçgen ve altıgen çeşitleri ayırt etmeden 12 mm kalınlığa kadar her kalemi açabiliyor. Akıllı kolu sayesinde kullanıcılarını yormadan kalemleri açmayı sağlayan ürün, kalemler açıldığı an otomatik duruyor. Ayrıca kelepçesi sayesinde masaya da sabitlenebiliyor.

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2. Dilediğiniz gibi boyayın: Faber Castell Kuru Boya 12 Renk Metal Tüpte 358

Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

Boyama yapmayı çok seven ve tercihini her zaman kuru boyalardan yana kullananların mutlaka bir şans vermesi gereken Faber Castell Kuru Boya 12 Renk Metal Tüpte 358, en iyi kuru boya takımları arasında yer alıyor. Metal kutusu sayesinde darbe aldığında kalemlerin kırılmasına ve içlerinin çatlamasına izin vermiyor. Kalemler hazırlanırken özel yapıştırma tekniği kullanıldığı için dayanıklılık sunuyor ve uç kırılmasına karşı direnç gösteriyor. 12 farklı renkte kalem sunan ürün, canlı renk kalitesiyle birbirinden başarılı ve eğlenceli çizimlerin yapılmasına imkân tanıyor.

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Faber-Castell kırtasiye ve boyama ürünleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. fonksiyonel yapısı ve şık tasarımıyla: Limmy Kalem Kutusu Dinozor Desenli Kawai Organizer Üç Bölmeli Kalemlik

Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

Öğrenciler için en iyi kalemlik denildiğinde bir adım öne çıkan Limmy Kalem Kutusu Dinozor Desenli Kawai Organizer Üç Bölmeli Kalemlik, fonksiyonel yapısı ve şık tasarımı sayesinde uzun ömürlü okul ekipmanları arasında yerin alıyor. Üç farklı bölme sunarak kalem, silgi, kalemtıraş, pergel ve uç kutusu gibi birbirinden farklı ürünlerin ayrı olarak muhafaza edilmesini sağlıyor. Ayrıca model, geniş yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan birçok eşyanın aynı anda taşınmasına imkân tanıyor. Dış yüzeyde fiber deri kumaş kullanıldığı için ürün kolayca temizleniyor. Modelin en önemli özelliği, çocukların sağlığına zararlı materyaller içermemesi.

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4. Kaliteli ve dayanıklı: Le Color Sert Kp Lastikli Kareli Defter

Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

En iyi defter modeli arasında yer alan Le Color Sert Kp Lastikli Kareli Defter, kalın kapaklı yapısı sayesinde bükülüp yırtılmalara karşı dayanıklılık gösteriyor. Ürünün kenar kısımları yuvarlatılmış olduğu için hem ani çarpmalarda acı yaşatmıyor hem çantaları delmiyor. 192 sayfa sunarak rahatça not alınmasını sağlayan defter, baskı kalitesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Modelin en önemli özelliği, 180 derece açılıp 360 derece katlanabilir olması. Böylece deftere en rahat edilen şekilde yazı yazılabiliyor. Ürünün önemli bir özelliği de kapak kısmının boydan lastikli olması. Böylece defter aniden açılmıyor ve arasına konan not kâğıtları düşmüyor.

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5. Uygun fiyatlı ve kullanışlı: Faber-Castell 5500187170 F.C. 2'li Sınav Silgisi

Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

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"Okul için en iyi silgi markası hangisi?" sorusu sorulduğunda birçok kişi, "Faber-Castell." yanıtını veriyor. Markanın en iyi silgi modeli olan Faber-Castell 5500187170 F.C. 2'li Sınav Silgisi, özel formülü sayesinde yazıyı sayfalarda iz bırakmadan başarılı ve etkili bir şekilde siliyor. Ürünün en önemli özelliği, silme işlemi sonrasında oluşan silgi artıklarının kolayca tek parça hâlini almasını sağlaması. Böylece toz ve kir oluşturmadan temiz kullanım sunuyor. Aynı pakette iki adet silgi bulunduran ürün, uygun fiyatıyla önemli bir ekonomik avantaj sunuyor.

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6. Öğrenci dostu set: Rotring Tikky Mekanik Kurşun Kalem

Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

En iyi uçlu kalem markası arasında ilk sıralarda yer alan Rotring, malzeme kalitesi ve performansıyla her zaman kullanıcılarından tam not alıyor. Rotring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı temel ürünleri uygun fiyatta sunuyor. Uçlu kalem kısmında kauçuk kaplama kullanıldığı için ergonomik bir destek sunan model, yazı yazarken parmakların ağrımasına engel oluyor. Aynı şekilde plastik malzemelerden üretilen gövdesi hafif bir doku sunarak ağırlık hissi yaratmıyor. Uçlu kalemin yanı sıra silgisiyle de öne çıkan set, içerisinde 12 adet uç bulunan 0.7 uç kutusuyla geliyor.

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7. Fiyat performans ürünü: BIC Cristal Medium Mavi Tükenmez Kalem 10'lu Poşet

Öğrencilerin okulda en çok ihtiyaç duyacağı, her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

Proje ve performans ödevlerinin hazırlanması için en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında tükenmez kalemler geliyor. En başarılı tükenmez kalem markasından biri olan BIC, BIC Cristal Medium Mavi Tükenmez Kalem 10'lu Poşet ürünüyle kullanıcılarına önemli bir avantaj sunuyor. Uygun fiyata tek pakette 10 adet tükenmez kalem sunan set, malzeme kalitesiyle kullanıcıları kendine hayran bırakıyor. Şeffaf gövdesi sayesinde mürekkep durumu, tek bakışta öğrenilebiliyor. Orta seviyedeki uç kalınlığı sayesinde kâğıt üzerinde rahatça kayarak keyifli bir yazı deneyimi sunuyor. Ürünün malzeme kısmında NF Çevre etiketi almış olması da önemli bir ayrıntı.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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