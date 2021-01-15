Öğretmenlerin aşılanma sırası 2021... Öğretmenler ve öğretim üyeleri ne zaman aşı olacak? Eğitim sektörünün aşı sıralaması!

Eğitim sektörü çalışanları ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan öğretmenler ve öğretim üyelerine Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre öğretmenler 7. sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki öğretmenler ne zaman aşı olacak?

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin ne zaman aşı olacağına dair ne t bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yaplaşılan aşı sayacına göre öğretmenlerin sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.

EĞİTİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ AŞI OLMA SIRASI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan listede;; engelli, yaşlı, sağlık çalışanları, koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlarla birlikte 65 yaş üstüne öncelik verildi. Bu süreçte eğitim ve öğretim hayatını etkileyen öğretmenlerin aşı olma sırası da 7. olarak belirlendi. İşte öğretmen ve öğretim görevlilerinin de yer aldığı aşı olma sırası...