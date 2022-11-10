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OiOi’den En Miniklere EMZİK 0+AY

10.11.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OiOi’nin uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı yeni ürünü OiOi EMZİK 0+AY, önceliği sağlık olan ebeveynlerle buluştu.

OiOi’den En Miniklere EMZİK 0+AY

Camın ham maddesi olan silis kumundan elde edilen %100 premium silikondan Avrupa standartlarında üretilen bu özel emziğin en büyük özelliği, gövdesi dahil hiçbir bölümünde plastik kullanılmamış olması. Bu nedenle yeni doğan döneminden itibaren bebeklerin kullanabileceği en sağlıklı ilk emzik alternatifi olmaya aday.

Anne göğsüne benzer anatomik emzik ucu emzik kabulünü kolaylaştırırken doğal diş ve damak gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Eğimli kalkanı bebeğin ağız çevresine yapışmıyor ve tenini tahriş etmiyor. Gövdesi üzerindeki hava kanalları emme konforunu arttırıyor.

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Su emilimi son derece düşük olan OiOi Emzik 0+Ay, kauçuk emzikler gibi dış etkenlerle kolayca deforme olmuyor. Tat ve koku geçirgenliği de olmayan OiOi Emzik 0+Ay’ı lateks alerjisi olan bebekler de güvenle kullanılabiliyor.

Markanın Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Seda Güneysu Çelik “Emme içgüdüsü bebeklerde doğuştan gelen bir reflekstir. Bu ihtiyacın karşılanıyor olması bebeğin fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından çok önemlidir. Hatta siz emzik vermeseniz de onun ellerini, yumruklarını ağzına götürerek kendi kendini sakinleştirmeye çabaladığını gözlemleyebilirsiniz. Çünkü emme ihtiyacı sadece beslenme kaynaklı değildir, bebekler güvende hissetmek için de emmeye ihtiyaç duyarlar. OiOi Emzik 0+Ay’ı tasarlarken; minikleri olabilecek en sağlıklı emzikle buluştururken ebeveynlerin özellikle 0-6 ay erken dönemdeki uyku ve yaşam kalitelerine maksimum katkıyı sağlamayı hedefledik.” diyor.

Seda-Guneysu-Celik

10 farklı renk seçeneği ile raflardaki yerini alan OiOi Emzik 0+Ay, retro tasarımı ile fark yaratırken tamamen silikon oluşuyla, bebeklerin diş çıkarma döneminde emziğin gövdesini dişleme/kemirme eğilimi göstermesi neticesinde plastik gövdeli emziklerde görülebilecek tüm riskleri ortadan kaldırmış oluyor. Yenidoğan döneminden itibaren miniklere sağlıklı ve güvenli bir emzik deneyimi vadediyor.

Detaylı bilgi için;
https://www.oioiturkiye.com

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emzik

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