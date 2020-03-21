Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldıoğı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

TATİL UZAYACAK MI?

Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Bu hafta itibariyle bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonrasında toplumu bilgilendirmemiz olacak.

EĞİTİM TAKVİMİ

Koşullar ne olursa olsun MEB olarak her türlü soruna hazırız. Şunun bilinmesini isterim... Bu koşullar ne olursa olsun alternatiflerimiz senaryolarımız hazır.

Belirli bir sınıf düzeyinin sonunda öğrencimizin nerede olmasını bekliyorsak onu tamamlayana kadar telafi çalışması yapıyoruz.

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak.

SINAV İÇERİĞİ

Çocuklarımız velilerimiz strese girmesinler. Uzakta eğitimin içeriğinde sınav konulara ilişkin içeriklerde 23 Mart haftası Türkiye müfredatında ne var ise onun içeriğini alacak çocuklar.

Sınav içeriği yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

SINAV ERTELENECEK Mİ?

Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemeyi düşünmüyoruz. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık. Erteleme gibi bir amacımız yok.

