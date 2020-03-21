HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuyla ilgili "Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Bu hafta itibariyle bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonrasında toplumu bilgilendirmemiz olacak." açıklamasını yaptı.

Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldıoğı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

TATİL UZAYACAK MI?

Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Bu hafta itibariyle bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonrasında toplumu bilgilendirmemiz olacak.

EĞİTİM TAKVİMİ

Koşullar ne olursa olsun MEB olarak her türlü soruna hazırız. Şunun bilinmesini isterim... Bu koşullar ne olursa olsun alternatiflerimiz senaryolarımız hazır.

Belirli bir sınıf düzeyinin sonunda öğrencimizin nerede olmasını bekliyorsak onu tamamlayana kadar telafi çalışması yapıyoruz.

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak.

SINAV İÇERİĞİ

Çocuklarımız velilerimiz strese girmesinler. Uzakta eğitimin içeriğinde sınav konulara ilişkin içeriklerde 23 Mart haftası Türkiye müfredatında ne var ise onun içeriğini alacak çocuklar.

Sınav içeriği yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

SINAV ERTELENECEK Mİ?

Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemeyi düşünmüyoruz. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık. Erteleme gibi bir amacımız yok.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Belediyeden çok konuşulacak paylaşım: Bize bunu yaptırmayınBelediyeden çok konuşulacak paylaşım: Bize bunu yaptırmayın
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs okul tatili Bakan Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

İçişleri'nden 81 ile 'asker uğurlama töreni' uyarısı

İçişleri'nden 81 ile 'asker uğurlama töreni' uyarısı

Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı!

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

İlginizi Çekebilir

Perakende devinden bazı ürünlere satış sınırlaması

Perakende devinden bazı ürünlere satış sınırlaması

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Bakan Selçuk: Yaşlılara nezaketle 'evde kal' diyelim

Bakan Selçuk: Yaşlılara nezaketle 'evde kal' diyelim

Üsküdar Belediyesi'nden çok konuşulacak paylaşım: Bize bunu yaptırmayın

Belediyeden çok konuşulacak paylaşım: Bize bunu yaptırmayın

Bahçeli'den koronavirüsle mücadele açıklaması

Bahçeli'den koronavirüsle mücadele açıklaması

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Hızlı tanı kitlerinin Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Hızlı tanı kitlerinin Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Uyarılara aldırış etmeyen yaşlı: 85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum

Uyarı dinlemiyorlar: 85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemi! Yasak getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemi! Yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.