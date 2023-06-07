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Okulda deney faciası... Görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

07.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de 30 Mayıs günü özel bir okulda yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre, okulun bahçesindeki etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patlamış, yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluşmuştu. Deney faciasının yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor.

Olay, 30 Mayıs Salı günü Küçükçekmece Sefaköy Beşyol'da bulunan özel bir okulda öğle saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçesinde öğrenciler arasında ‘Bilim Şenliği’ adıyla etkinlik yapıldı. Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patlamıştı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluşmuştu. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencilerin deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor.

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Okulda deney sırasında patlama! 3 öğrenci ve 1 öğretmen... Okulda deney sırasında patlama! 3 öğrenci ve 1 öğretmen...

Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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patlama Küçükçekmece deney etil alkol

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