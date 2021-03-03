1 Mart'ta yeni normalleşme döneminin açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Peki uzun bir süredir uzatan eğitimle devam eden ve artık yüz yüze eğitime geçen okullar kaç gün olacak?

OKULLAR AÇILACAK MI? EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Yeni karara göre eğitim haftalık olarak okullarda 2 gün yüz yüze şekilde devam edecek, 3 gün ise EBA TV üzerinden devam edecek.

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda ve 8. ile 12. sınıflarda ise hafta içi 5 gün olacak şekilde eğitim öğretim olacak. Koronavirüs risk haritasına göre düşük ve orta riskli illerde eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.

OKULLAR TAM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kararı ardından, okulların nasıl açılacağını ve hangi sınıfların yüz yüze eğitim alacağını sosyal medyadan duyurdu. Yeni karara göre düşük ve orta riskli illerde okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verilecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okullarda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze olarak, 3 gün uzaktan şekilde eğitim alacak.