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Okullar kaç gün olacak?

03.03.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Okullar kaç gün olacak?

Vaka sayılarındaki artış sebebiyle açılması birçok kez ertelenen okullar hakkında detaylar belli oldu. 1 Mart sonrası normalleşme kararının alınması ile birlikte başlayan "Yerinde karar" dönemiyle, vatandaşlar okullar kaç gün olacak sorusunun cevabını aramaya koyuldu. Peki okullar kaç gün olacak? İşte ayrıntılar...

1 Mart'ta yeni normalleşme döneminin açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Peki uzun bir süredir uzatan eğitimle devam eden ve artık yüz yüze eğitime geçen okullar kaç gün olacak?

OKULLAR AÇILACAK MI? EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Yeni karara göre eğitim haftalık olarak okullarda 2 gün yüz yüze şekilde devam edecek, 3 gün ise EBA TV üzerinden devam edecek.

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda ve 8. ile 12. sınıflarda ise hafta içi 5 gün olacak şekilde eğitim öğretim olacak. Koronavirüs risk haritasına göre düşük ve orta riskli illerde eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.

OKULLAR TAM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kararı ardından, okulların nasıl açılacağını ve hangi sınıfların yüz yüze eğitim alacağını sosyal medyadan duyurdu. Yeni karara göre düşük ve orta riskli illerde okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verilecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okullarda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze olarak, 3 gün uzaktan şekilde eğitim alacak.

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün ise uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek. Hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda eğitim ve 12. sınıflar haftada 16 - 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam edecek. Destekleme ve yetiştirme kurslarında ise eğitim yüz yüze olarak yine seyreltilmiş sınıflarda devam edecek.

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koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı Koronavirüs risk haritası
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