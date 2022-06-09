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Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

09.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman kapanacak? sorusunun yanıtı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bir süre önce okulların kapanacağı tarihi duyurmuştu. Bakanlığa bağlı tüm eğitim yerleri aynı gün kapanıyor. Peki Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte okulların kapanacağı tarih...

Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. İşte 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun cevabı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YAZ ATATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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