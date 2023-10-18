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OKULLAR TATİL Mİ? Milli yas sonrası 19 Ekim Perşembe günü okullar var mı, resmi tatil mi?

18.10.2023 22:34 | Son Güncelleme:
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19 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda sorgulamalar hızla devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı. Milli yas nedeniyle okulların tatil olma durumunun netleşmesi için gözler MEB'den yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, 19 Ekim Perşembe okullar var mı?

OKULLAR TATİL Mİ? Milli yas sonrası 19 Ekim Perşembe günü okullar var mı, resmi tatil mi?

19 Ekim tatil mi sorusu, milli yas ilan edilmesinin ardından merak edildi. Bilindiği üzere İsrail'in, Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısı nedeniyle Türkiye'de 3 gün sürecek milli yas ilan edileceği açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuya dair, "Bugün gün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" ifadelerini kullandı. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte detaylar

GAZZE İÇİN 3 GÜNLÜK YAS

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik bombalı saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini söyledi. Zengin, “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.” dedi.

19 EKİM OKULLAR VAR MI, YOK MU?

Milli yasta okullar tatil edilmez ve diğer kurumlar da çalışmaya devam eder. Resmi tatil olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam eder. Ulusal yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciler eğitimlerin devam edeceklerdir.

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MİLLİ YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

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ULUSAL YAS GÜNLERİNDE BAYRAK NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.

Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her 10 Kasım'da, 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir. Diğer zamanlarda hükümet, Türk siyasetinin ana figürleri anısına saygı işareti veya ulusal yas esnasında bayrağın yarıya indirilmesi kararlaştırılabilir.

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Böyle bir karar verildiğinde, tüm hükümet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üsler bayraklarını yarıya indirmektedir.

Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ndeki bayrak, durum ne olursa olsun asla yarıya indirilmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'deki bayrak ise sadece 10 Kasım'da yarıya indirilir. Yarıya çekilecek bayrak öncelikle tam yüksekliğine yükseltilmeli, daha sonra ise direğin yarısına indirilmelidir.

Günün önemli manşetleri


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