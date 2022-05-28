Oldukça rahatsız edici! Kaşıntınızın altında yatan neden…

Anal kaşıntılar kişiyi ve çevresini rahatsız edebiliyor. Genellikle endişelenecek bir duruma sebep olmayan bu kaşıntıları sıklıkla yaşıyorsanız bir uzmana görünmeniz gerekiyor. Dr. Christal Blanchard anal kaşıntı yaşayan insanların düşündüğünüzden daha çok olduğunu belirterek bu konuda bilgi verdi. Dr Blanchard, kaşıntıların genellikle üç ana nedeninin olduğunu söyledi.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Dr Blanchard, ilk nedenin A vitamini eksikliğiniz olduğu anlamına gelebileceğini söyledi. "Aslında bunu bir eksiklik gösterebilecek bir kan testi yapacak olan tıp doktorunuz aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. A vitamini almaya başlayacaksanız, lütfen doktorunuzla görüşün çünkü karaciğer enzimlerinizin izlenmesi gerekir. A vitamini çok uzun ve çok yüksek dozda alındığında karaciğer sağlığınız için ciddi sonuçlara neden olabilir.” A vitamini alımınızı artırmanız gerekiyorsa, yemek rutininize peynir, yağlı balık, yumurta ve süt eklemeyi deneyebilirsiniz.

MİDE ASİDİNİN DÜŞÜK OLMASI

Dr Blanchard, kinci sebebinin mide asidinin düşük olması olduğunu söyledi. Bunu kontrol etmek için evde kabartma tozu testi yapabileceğinizi söyledi. Düşük mide asidi, kadınlarda mide ekşimesi, şişkinlik, kabızlık ve saç dökülmesi gibi rahatsızlıklara zemin oluşturabiliyor. Mide asidinin düşüklüğü için elma sirkesini deneyebilir ve semptomlarınızın iyileşip iyileşmediğini görebilirsiniz. "Elma sirkesini biraz su ile seyreltin. Yemekten 15 dakika önce için." Elma sirkesi kaşıntınızı ve şişkinliğinizi giderecektir.

Kabartma tozu testi

Kabartma tozu testini sabah yemek yemeden ve su içmeden yapmanız gerekmektedir. Önce çeyrek çay kaşığı karbonatı 120 ml suya karıştırın. Hazırladığınız karışımı için ve geğirmenizin ne kadar sürdüğünü görmek için bir zamanlayıcı ayarlayın. Yeterli mide asidiniz varsa, iki ila üç dakika içinde geğirirsiniz. Geğirmenin iki ila üç dakikadan fazla sürmesi düşük asit seviyelerini gösterebilir.

PARAZİT

Dr Blanchard, rahatsız olmanızın üçüncü sebebinin herkesin favorisi olmadığını söyledi. Kaşıntıya yol açan üçüncü sebep parazit. "Geceleri kaşınıyorsanız veya geceleri huzursuz hissediyorsanız, kaşıntınızın nedeni bir parazit olabilir." Parazitleriniz olduğunu düşünüyorsanız, onları öldürmek için ilaç yazabilecek olan doktorunuza görünmelisiniz. Bu genellikle bir ila üç gün sürer ve birlikte yaşadığınız kişilerin de tedavi edilmesi gerekecektir.

KAŞINTIYA NEDEN OLAN DİĞER NEDENLER