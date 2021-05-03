Ömer Döngeloğlu kimdir, neden ve ne zaman öldü? Koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu, yakalandığı koronavirüs sebebi ile geçtiğimiz yıl bugün yani 3 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Ramazan ayı boyunca birçok vatandaşın evine iftar öncesi misafir olan Ömer Döngeloğlu'nun vefatı, sevenlerini yasa boğmuştu.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu, 1968 senesinde Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. Türk ilahiyatçı, program yapımcısı, yazar ve sunucu olan Ömer Döngeloğlu, sevenleri tarafından özellikle Kanal 7'de sunduğu dini programlar ile tanındı.

İlkokula Zile Altunyurt İlkokulunda, orta okulu ise Zile İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Ömer Döngeloğlu lisans eğitimini ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aldı.

İyi derecede Arapça ve İngilizce bilgisi olan Ömer Döngeloğlu, 1986 - 1996 seneleri arasında memleketi olan Tokat'ta imamlık yaptı. Kamu içerisinde uzun seneler çeşitli idari görevlerde bulundu. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve geziler yaptı.

ÖMER DÖNGELOĞLU NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ömer Döngeloğlu, yakalandığı koronavirüs sebebi ile tedavi görmeye devam ettiği Başakşehir Devlet Hastanesi'nde 3 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Döngeloğlu’nun naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

ÖMER DÖNGELOĞLU ESERLERİ