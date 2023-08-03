OpenAI'dan büyük ipucu! GPT-5 mi geliyor?

Futurism'in haberine göre, Windows Latest tarafından tespit edilen "GPT-5" markasının başvurusu 18 Temmuz'a kadar uzanıyor. Başvuruda yeni bir "dil modelini kullanmak için indirilebilir bilgisayar yazılımına" dair ayrıntıların yer aldığı söyleniyor.

Başvuruya ilişkin ifadeler belirsizliğini korusa da "insanın konuşma ve yazma yeteneğinin yapay üretimi" ve "doğal dil işleme, üretme, anlama ve analiz" gibi diğer özelliklerin vurgulandığı ifade edildi.

Haberde bunun, OpenAI'nin hem GPT-3.5 hem de GPT-4 için kullandığı dil ile uyumlu olduğu iddia ediliyor.

GPT-5 NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

Dosyalamadan elde edebilen bilgilerin bu kadar olduğu, OpenAI'nin GPT-5'i ne zaman piyasaya sürmeyi planladığına dair herhangi bir bilginin gösterilmediği söyleniyor.

İddialara göre, GPT-5'in yakın zamanda kullanıma açılması ise ihtimaller arasında değil.

