HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oran vererek açıkladı! 'Bize çok açık bir şey anlatıyor' Deprem tehlikesine vurgu yaptı: 'Evim küçülecek' tartışmaları...

Oran vererek açıkladı! 'Bize çok açık bir şey anlatıyor' Deprem tehlikesine vurgu yaptı: 'Evim küçülecek' tartışmaları...

06.04.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından tüm yurtta deprem riski olan bölgelerdeki binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konuşulmaya başlandı. Bu nedenle kentsel dönüşüm konusunda çağrılar da gelmeye devam ediyor. Son olarak (YDKBD) Genel Başkanı Tayfun Gücenmez vatandaşların "Evim küçülecek, evim şu tarafa bakacak, şu katta olacak" gibi kaygılarına işaret ederek bu tartışmaların bırakılması gerektiğini, ciddi deprem tehlikesi olduğunu söyledi ve "Evlerimizi hızlı şekilde dönüştürelim" dedi.

Oran vererek açıkladı! 'Bize çok açık bir şey anlatıyor' Deprem tehlikesine vurgu yaptı: 'Evim küçülecek' tartışmaları...

Kahramanmaraş merkezli depremler çok sayıda ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Deprem felaketinin ardından deprem riski bulunan illerde yaşayan vatandaşlar da deprem endişesi yaşamaya devam ederken binaların dayanıklılığı gündeme geldi. Bu doğrultuda kentsel dönüşüme dikkat çekiliyor. Konuyla ilgili Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Tayfun Gücenmez de açıklamalarda bulundu. Gücenmez, Bursa’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilediğini hatırlattı.

8edc8823-be63-4289-82e8-cbd5b51734ed

"ÇOK NET OLARAK GÖREBİLİYORUZ"

Yapı denetiminin önemine işaret eden Gücenmez, "Dünya üzerinde bu verileri inceleyen çok yetkin kişilerin de çok çarpıcı açıklamaları var. 'Sismik aletler olduğundan beri bu belki en büyük yaşanan deprem.' diyorlar. Art arda iki büyük depremin olması ve bir aya yakın sürede 14 bine yakın depremin olması hakikaten inanılmaz büyük bir afet olduğunu gösteriyor. Hem yurt dışında hem de yurt içinde daha soğukkanlılıkla değerlendiren hocalarımız bu afetin büyüklüğünü somut verilerle ortaya koydu. Üniversite raporları ve AFAD verileri ortaya koydu. Bunu zaten açıp baktığımızda çok net olarak görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

28df0ad5-3866-4992-aaea-25bb2868c430

"YENİ BİNALARIN DAYANIKLILIĞI YÜZDE 100'E YAKIN, ESKİ BİNALARDA YIKIM YÜZDE 50'LERİN ÜZERİNDE"

Gücenmez, yeni binaların depreme dayanıklılığının yüzde 100'e yakın olduğunu anlattı.

"Eski binalarda yıkım oranı yüzde 50'lerin üzerinde. Bu bize çok açık bir şey anlatıyor aslında. Hızlı şekilde binaları yenilememiz gerekiyor." diyen Gücenmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın 'Evim küçülecek, evim şu tarafa bakacak, şu katta olacak.' gibi tartışmaları bırakması gerekiyor. Çok ciddi bir deprem tehlikesi var. Evlerimizi hızlı şekilde dönüştürelim. Artık bu deprem bize bunu da öğretmeli. Tabii ki kentsel dönüşümün ekonomik ve sosyal tarafları var ama onun bir yolunu, yöntemini bulalım. Bir araya gelelim. Evlerimiz belki küçülsün, farklı yöne veya başka kata baksın ama yenilemiş, depreme dayanıklı evlerle hazır şekilde bekleyelim."

762c0f09-476e-4037-8ff6-3c319c072f6f

YDKBD Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı ise depremin üzerinden iki ay geçtiğini, acıların bu sürede bir nebze de olsa azalmadığını, yapı denetim firmalarının da eleştirildiğini belirterek, “Mesleğimizin ne kadar büyük bir sorumluluk gerektirdiğini, bununla beraber mesleğimizin itibarını yeniden kazandırmak için önerilerimizi sunacağız." ifadesini kullandı.

Birliğin yönetim kurulu üyeleriyle bazı il temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi. (AA/İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp evde bulunmuştu! 1,5 yaşındaki Asel hakkında yeni gelişmeÇöp evde bulunmuştu! 1,5 yaşındaki Asel hakkında yeni gelişme
Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!
5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
deprem Kentsel dönüşüm yapı denetim

En Çok Okunan Haberler

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Yeni mesajları ortaya çıktı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişler

Yeni mesajları ortaya çıktı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişler

Son anketin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile...

Son anketin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile...

İttifaktaki 4 partiden ortak liste kararı!

İttifaktaki 4 partiden ortak liste kararı!

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.