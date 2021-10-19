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Orhan Pamuk'un sözleri ve bir Türk atasözü NASA'nın "Lucy" uzay aracında

19.10.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Jüpiter'e gönderdiği uzay aracı Lucy'ye özel bir plaka yerleştirdi. Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek olan uzay aracı Lucy’deki plakada aralarında Nobel ödüllü Orhan Pamuk’un da olduğu önemli yazarlar, bilim insanları ve düşünürlerden alıntılar yer aldı. Ayrıca plakada bir Türk atasözü de var.

Orhan Pamuk'un sözleri ve bir Türk atasözü NASA'nın "Lucy" uzay aracında

NASA, Lucy adını verdiği uzay aracını geçtiğimiz günlerde fırlattı. Lucy'nin görevi ise oldukça ağır. Çünkü Lucy, Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek. Ancak Lucy uzay aracının özellikle Türkiye'deki uzay meraklılarının ilgisini çeken bir yanı daha var: O da içine yerleştirilen plaka.

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NASA'NIN LUCY UZAY ARACINDA ORHAN PAMUK'TAN ALINTI VE TÜRK ATASÖZÜ

NASA, Lucy uzay aracına bir plaka yerleştirdi. Plakada insanlığa ve yaşama dair anlamlı mesajlar yer aldı. Aynı zamanda plakada Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Kara Kitap'ından Türkçe bir alıntı ile birlikte bir Türk atasözü de bulundu.

Orhan Pamuk'un Kara Kitap'ından yapılan alıntı şöyle:

“Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyvalar, kağıt ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç.”

Plakada yer alan Türk atasözü ise oldukça dikkat çekici. Plakada, "Ağaca balta vurmuşlar ‘sapı bendendir’ demiş” şeklindeki Türk atasözü yer aldı. Atasözü, İngilizce'ye çevrilmiş bir şekilde plakaya yerleştirildi.

Lucy

Plaka ayrıca The Beatles müzik grubunun üyesi Ringo Starr, Martin Luther King Jr., bilim insanları Albert Einstein, Carl Sagan ve daha pek çok kişiden mesajlar içeriyor.

12 YILLIK GÖREV

Lucy’nin Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 12 yıl görev yapması bekleniyor. NASA, söz konusu misyon için 981 milyon dolar bütçe ayırdı.

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NASA yetkilileri, uzay aracının Güneş Sistemi’nin ortaya çıkışına dair önemli bilgiler vereceğini tahmin ediyor.

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