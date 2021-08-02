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Orman yangınlarıyla mücadele için dikkat çeken öneri: Düğünlerde havai fişek kullanımı yasaklansın

02.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Orman yangınlarının önüne geçmek için özellikle kendi otelimde havai fişekli düğün yapmıyorum, isterlerse düğünü iptal etsinler. Türkiye genelinde de bunların yasaklanması lazım." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele için dikkat çeken öneri: Düğünlerde havai fişek kullanımı yasaklansın

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın çok önemli olduğunu, gelecek nesillere yeşil dünya bırakmak için herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini söyledi.

"BOLU VALİLİĞİNE GİRİŞİMDE BULUNDUK"

Orman yangınlarının sayısının arttığına dikkati çeken Ergül, "Orman yangınlarının önüne geçmek için özellikle kendi otelimde havai fişekli düğün yapmıyorum, isterlerse düğünü iptal etsinler. Türkiye genelinde de bunların yasaklanması lazım. Hem yangın tehlikesi oluşturuyor hem doğadaki kuşları ürkütüyor. Bolu Valiliğine bu konuda girişimde bulunduk." şeklinde konuştu.

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Ergül, Antalya, Muğla ve Marmaris'in yangınlardan çok daha fazla etkilendiğini vurgulayarak, "Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Yaraların sarılması için devlet elinden gelen gayreti gösterecek. İnşallah bugünler de geçecek." dedi.

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile toplantı yapacaklarını da bildiren Ergül, "Orada ne yapabilirsek, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Maddi manevi neyse, yapmaya çalışacağız. Şimdi herkes kendi bölgesini çok sıkı kontrol altında tutmaya çalışıyor. Devlet de valilik de kendi önlemlerini aldı, almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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