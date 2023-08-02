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Ormanı yakıp kaçarken cep telefonuyla görüntülendi! İtirafı şoke etti: "Muğla'nın üstünde büyü var"

02.08.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü Kızıldağ mevkiinde başlayan yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muğla’nın üzerinde büyü olduğunu söyleyip büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahsın, orman yangınının başlamasının hemen ardından, kendisini bölgeden kaçarken gören vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği öğrenildi.

Ormanı yakıp kaçarken cep telefonuyla görüntülendi! İtirafı şoke etti: "Muğla'nın üstünde büyü var"

Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan sahaya yakın bir yerden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti. Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.

GÜVENLİK KAMERALARI TARANARAK YAKALANDI

Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.

ŞİZOFRENİ RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.’nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

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"MUĞLA'NIN ÜSTÜNDE BÜYÜ VAR" DİYEREK ORMANI YAKMIŞ

Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.

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Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü. (İHA)

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