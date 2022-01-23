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Ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu! Ünlü sosyal medya fenomeninin katili bakın kim çıktı

23.01.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de çıktığı yolculuk sonrası ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı. FBI tarafından yürütülen soruşturmada cinayeti defterde yazan bir ifade aydınlattı.

Ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu! Ünlü sosyal medya fenomeninin katili bakın kim çıktı

ABD'de ünlü sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun, geçen sene çıktığı yolculuk sonrasında ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısının nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı. Laundrie’ye ait bir defterde Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.

FBI'DAN AÇIKLAMA

Colorado eyaltinde yer alan FBI Denver Bölge Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Carlton Reserve bölgesinde Petito’nun nişanlısı Laundrie’ye ait insan kalıntılarının yanında bulunan defterde yapılan inceleme sonucunda Laundrie’nin Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.

"BAŞKA BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMEDİ"

FBI'dan Özel Ajan Michael Schneider yaptığı açıklamada, "Bu davada tüm mantıklı soruşturma adımları tamamlandı" ifadelerini kullanarak, "Soruşturmada, Gabby Petito'nun trajik ölümüyle doğrudan bağlantılı Brian Laundrie dışında başka bir şüpheli tespit edilmedi” dedi.

Petito'nun ailesi avukatları Rick Stafford aracılığıyla yaptığı açıklamada, FBI'a ve dava üzerinde çalışan eyalet ve yerel yetkililere teşekkür ederek, "FBI'nın bu son derece karmaşık davadaki gayretli ve özenli çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. FBI tarafından toplanan gerçeklerin ve bilgilerin niteliği ve niceliği, Brian Laundrie'nin Gabby'i öldürdüğüne dair hiçbir şüphe bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Petito, 22 yaşındaki nişanlısı Laundrie ile birlikte geçtiğimiz sene temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül’de Florida’daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito’nun ailesinin 11 Eylül’de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Petito’nun cansız bedeni geçtiğimiz sene ağustos ayında Wyoming eyaletinde ormanlık alanda bulunmuştu.
Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve geçtiğimiz sene 13 Eylül’de ortadan kaybolmuştu. Laundrie'ye ait insan kalıntıları ile ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar geçtiğimiz sene eylül ayında polis tarafından Florida’daki Carlton Reserve bölgesindeki bir parkta bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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