Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimi! Kritik toplantı sona erdi, kafa karıştıran açıklamalar geldi

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savaş Kabinesi bir araya geldi. İsrail basının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı.

"HENÜZ BİR KARAR VARILAMADI"

Savaş Kabinesi’nin İran’a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilen haberlerde, Savaş Kabinesi’nin zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı belirtildi. Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran’a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği ifade edildi.

"SAVUNMA VE SALDIRI PLANLARINI ONAYLADIK"

Öte yandan İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari basın toplantısı düzenledi. Hagari, İran’ın İsrail'e yaklaşık 350 füze ve İHA ile saldırdığını aktararak, saldırının toplam 60 ton patlayıcı içerdiğini ve bunun "muazzam hasara yol açabileceğini" söyledi. İran’a verilecek karşılığa değinen Hagari, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık ve savunma ve saldırı planlarını onayladık" dedi.

Kaynak: İHA-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





