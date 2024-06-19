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Orta Doğu'da yeni kriz, hedeflerine o ülke var: İsrail duyurdu: 'Saldırı planı onaylandı'

19.06.2024 17:32
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Orta Doğu'da yeni bir kriz patlak verdi. İsrail ordusu, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurdu.

Orta Doğu'da yeni kriz, hedeflerine o ülke var: İsrail duyurdu: 'Saldırı planı onaylandı'

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk'un, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığı bildirildi.

'HAZIRLIKLAR ARTIRILACAK'

Ayrıca açıklamada, Gordin ve Basyuk’un gerçekleştirdiği durum değerlendirmesinde birliklerin sahadaki hazırlıklarının arttırılmasına devam edilmesi yönünde karar alındığı bilgisine yer verildi.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail’e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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