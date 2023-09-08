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Orta Vadeli Program sonrası CHP'den 'kıdem tazminatı' tepkisi! 'Enflasyon' detayına dikkat çekti: 'En az 2 yıl daha mahkumuz'

08.09.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin ekonomide 3 yıl boyunca atacağı adımları, alınacak önlemleri ve benzeri düzenlemelere içeren programa CHP'den tepki geldi. "İktidar alicengiz oyunuyla kıdem tazminatı hakkını gasbetmek için hazırlığa girdi" diyen CHP'li Uyar, yıllık enflasyon tahminin değişmesine dikkat çekip "En az 2 yıl daha çift haneli enflasyona mahkum olarak yaşayacağız" dedi.

Orta Vadeli Program sonrası CHP'den 'kıdem tazminatı' tepkisi! 'Enflasyon' detayına dikkat çekti: 'En az 2 yıl daha mahkumuz'

CHP'li Hasan Efe Uyar, Orta Vadeli Program'ın emeklilik sistemi ve esnek çalışma programını kapsayan 21’inci ve 29'uncu maddelerini değerlendirirken tepki gösterdi. "İktidar halihazırda emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımıza 'kamusal emeklilik hakkınızı piyasalaştıracağım' diyor" ifadelerini kullanan Uyar, "'Türkiye Yüzyılı' diye öve öve bitiremediğiniz dönemde; işçilere, emekçilere reva göreceğiniz program bu mu?" diye sordu.

"ENFLASYON YÜZDE 70'E ÇIKARSA ŞÜKREDECEĞİZ"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyar, çarşamba günü OVP'nin açıklandığını hatırlatarak eleştirilerini şöyle dile getirdi:

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"İktidar söz verip de yapamadıklarını yeni bir program vasıtasıyla bir başka bahara erteleme kararı aldı. İktidarın programında vatandaşa yine işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamak reva görüldü. Bakın, açıklanan programda bu yıl için enflasyon öngörüsü yüzde 65 oldu. Daha bir ay önce Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 58 idi. Yılın sonunda enflasyon yüzde 70 çıkarsa şükredeceğiz. Bu demek oluyor ki 45 aydır çift haneli enflasyon ile yaşadığımız yetmedi, en az 28 ay yani 2 yıl 4 ay daha çift haneli enflasyona mahkum olarak yaşayacağız. Bir başka deyişle; işçiler, kamu emekçileri, emekliler en az 2 yıl 4 ay daha yoksulluk ve sefalet ücretleriyle yaşamak zorunda kalacak. Tabii o da program tutarsa. Bu yüzden, bu program orta vadeli bir ekonomi programı olmaktan ziyade emekçilere dayatılan uzun vadeli bir sefalet programıdır."

"'TÜRKİYE YÜZYILI' DİYE ÖVE ÖVE BİTİREMEDİNİZ"

OVP'nin emeklilik sistemi ve esnek çalışma programını kapsayan 21’inci ve 29'uncu maddesini eleştiren Uyar, "İktidar sadece çalışma yaşamını değil aynı zamanda sosyal güvenlik sistemini de esnek ve güvencesiz bir yapıya dönüştüreceğini ifade ediyor. Bir başka deyişle emeklilere, halihazırda emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımıza 'kamusal emeklilik hakkınızı piyasalaştıracağım' diyor. İktidar, alicengiz oyunuyla kıdem tazminatı hakkını gasbetmek için bir hazırlığa girişmiş bulunuyor. Orta Vadeli Program bu haliyle; emeğe, emeğin kazanılmış haklarına, mevcut kamusal emeklilik sistemine karşı açık bir saldırı programıdır. 'Türkiye Yüzyılı' diye öve öve bitiremediğiniz dönemde; işçilere, emekçilere reva göreceğiniz program bu mu?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı CHP Orta Vadeli Program (OVP)

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