Ortalığı kasıp kavuracak teknoloji: GIF'in 3D halefi geliştirildi!

15 Haziran 1987'de 2000'li yıllarda bile tüm interneti kasıp kavuracak bir formatın tanıtımı gerçekleştirildi. CompuServe tarafından en küçük dosya boyutundaki görüntülerin hareketli hale getirilmesini sağlayan GIF tanıtıldı. Steve Wilhite'ın mucidi olduğu GIF, birçok açıdan kolaylık sunmasıyla sosyal medyanın trendi haline geldi. Ancak bugünlerde GIF'in halefi olabilecek fazlasıyla dikkat çekici bir teknolojinin kapısı aralandı.

YENİ GÖRÜNTÜ FORMATI GIF'İN HALEFİ Mİ OLACAK?

The Verge'ün haberine göre; Looking Glass adlı bir şirket, GIF'in 3D halefini icat etmiş olabilir. Çünkü şirket, normal bir ekranda izliyor olsanız bile bir 3D sahneleri görüntülemeye olanak tanıyan yeni bir görüntü formatı olan Looking Glass Block'u tanıttı. Web standartları üzerine inşa edilen format, GIF veya JPEG gibi herhangi bir modern web tarayıcısında görüntülenebiliyor.

NFT'LERDEN OYUN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNE...

Yeni görsel formatının, özel efektler, oyunlar ekran görüntüleri, 3B modeller, portre modunda çekilmiş fotoğraflar ve NFT’ler gibi içerikleri iki boyutlu bir ekranda üç boyutlu olarak görüntülemeye izin vereceği belirtiliyor.

3B derinliği "görmenizi" sağlayan bir paralaks 3B efekti elde etmek için "görüntü" üzerinde kaydırmanız veya fareyi tıklamanız yeterli oluyor. Hatta bir VR başlığında bir web tarayıcısı açarak deneyimlemek de mümkün.

BAZI OLUMSUZLUKLAR VAR

Öte yandan, bir fareyi veya parmağınızı görüntü üzerinde çok yavaşça sürüklerken bir duraklama meydana geliyor. Bu durum, her Blok'un bir 3D sahnenin 100'e kadar diliminden oluşması ve her Block'un farklı bir perspektiften çekilmiş bir fotoğraf olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden bir Block'un 8K görüntüleme için tasarlanmışsa 2 MB veya 50 MB arasında olabileceği söyleniyor. Tüm bunlar yeni formatın eksi yönleri olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni formatın nasıl göründüğünü buraya tıklayarak görebilirsiniz.