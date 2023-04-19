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  4. Örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış! Ceset sandılar ancak gerçek çok farklı çıktı

Örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış! Ceset sandılar ancak gerçek çok farklı çıktı

19.04.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ağaçları sulamaya giden belediye ekipleri 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cisim fark etti. Polis ceset şüphesi üzerine inceleme yaptı. Cismin yakınında ayrıca bir çanta ile M.D. (20) adına kayıtlı kimlik bulundu. Yapılan inceleme sonucu ise gerçek ortaya çıktı.

Örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış! Ceset sandılar ancak gerçek çok farklı çıktı

Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı tepelik alanın kenarındaki ağaçları sulamaya giden belediye ekipleri, 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cismi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ceset şüphesi ile bölgeye polis ekipleri gönderildi.

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YAPILAN İNCELEMEDE BAKIN ÖRTÜDEN NE ÇIKTI!

Cismin yakınında ayrıca bir çanta ile M.D. (20) adına kayıtlı kimlik bulundu. Savcı gözetiminde yapılan incelemede, örtüden kadın maketi çıktı.

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MADDE BAĞIMLISIYMIŞ

Maket polis merkezine götürülürken, kimlik sahibinin ise madde bağımlısı olduğu öğrenildi. (DHA)

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