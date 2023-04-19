Yeşim'in sır ölümünde şüphe uyandıran ihtimal: Komiser yardımcısı bu kez... Otopsi raporundaki detay dikkat çekti

Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada serbest bırakılan komiser yardımcısı D. Y. savcının itirazı sonrası bir kez daha gözaltına alındı. Akbaş'ın otopsi raporunda ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği belirtildi. Cinayet olasılığına karşı ise D. Y.'nin el swap'ı alındı.

SABAH SAATLERİNDE SİLAH SESLERİ

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı D. Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş yaşamını yitirdi.

TABANCA KOMİSER YARDIMCISINA AİT

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D. Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D. Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNAYET OLASILIĞINA KARŞI...

Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D. Y.'ye ait olduğu belirlendi. D. Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşı D. Y.'nin el swap'ının alındığı, adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

OTOPSİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ayrıca Akbaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda; Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Yeşim Akbaş'ın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı D. Y.'nin serbest bırakılması kararına üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, D. Y.'nin gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam tekrar gözaltına alınan D. Y., bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

