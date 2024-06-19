Osman Kavala yazısı yeni tartışmanın fitilini ateşledi! MHP'den Abdülkadir Selvi'ye sert tepki

Osman Kavala hakkındaki hukuki süreçte yaşanan gelişmeler Türkiye'nin gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ile MHP arasında konuyla ilgili yeni bir tartışma patlak verdi.

Selvi bugünkü köşe yazısında süreçle ilgili yaşanan son gelişmeleri anımsattı. Selvi, Osman Kavala’nın durumunu soran AKPM Denetim Komisyonu Türkiye Eş-Raportörü Stefan Schennach’a “Osman Kavala’yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz?” diye tepki gösterdiğini, “Bu adam Öcalan’dan daha tehlikeli” dediğini yazdı.

"HÜKÜMLÜ PROPAGANDASI YAPMAKLA KALIRSINIZ"

Selvi'nin yazısı MHP'nin tepkisini çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından Selvi'ye yüklenerek şunları kaydetti:

"Sayın Selvi, İstinaf ve Temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı, Kanun Yararına Bozma Başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir.

Olağanüstü kanun yollarından biri olan Kanun Yararına Bozma nedir? Kanun Yararına Bozma Yapılabilen Ceza Mahkemesi kararları hangileridir? Kanun Yararına Bozma Yapılamayan Kararlar nelerdir? İnfaz hangi hallerde durdurulur?

Bir dilekçe verme işlemini kamuoyuna abartılı şekilde sunmadan önce, yetkin bir Ceza Avukatından yardım alırsanız, vatandaşın doğru bilgi edinme hakkına saygılı iş yaparsınız. Değilse, sadece hükümlü propagandası yapmakla kalırsınız."