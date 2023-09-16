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  4. Osmangazi Köprüsü'nde ilginç olay! Aynı anda çok sayıda aracın lastikleri patladı

Osmangazi Köprüsü'nde ilginç olay! Aynı anda çok sayıda aracın lastikleri patladı

16.09.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Köprüsünde herkesi şaşırtan ilginç bir olay yaşandı. Köprüde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansıdı.

Osmangazi Köprüsü'nde ilginç olay! Aynı anda çok sayıda aracın lastikleri patladı

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa’dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10’dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı. Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti.

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O ANLARI KAYDETTİ

Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı. Birçok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor. (İHA)

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Osmangazi Köprüsü lastik

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