Otel ziyaretlerinizi çile olmaktan çıkaracak seyahat ürünü önerileri

Evdeki konforunuzu bir nebze olsun otel ortamına taşımak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise listemiz tam size göre! Özellikle iş ya da eğitim dolayısıyla sıklıkla seyahat eden biriyseniz otel yaşamının zorluklarına yeterince hâkim olabilirsiniz. Bu nedenle seyahat yaşamınızı kolaylaştıracak ürünler edinmeniz gerekebilir. Derlediğimiz, birbirinden yararlı ürünleri inceleyebilir, ihtiyaç duyduklarınızı sepetinize ekleyebilirsiniz.

1. Bavulunuz her zaman derli toplu olsun: OCEAN HOME 3'lü Bavul İçi Organizer Set

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Seyahat öncesinde hazırladığınız valizin içi başlarda ne kadar düzenli olsa da kullanım sırasında o düzen kaybolabiliyor. Bunun çözümü ise oldukça kolay. Bavul içi organizer ürünleri kullanarak rahatlıkla dağınıklığın önüne geçebilmeniz mümkün. Üç farklı boyutta çantadan oluşan OCEAN HOME 3'lü Bavul İçi Organizer Set ile valiz içerisindeki eşyaları kategorize ederek eşyaların dağılmasını önleyebilirsiniz. Harika, değil mi?

2. Güvenliğiniz ona emanet: Yale 23 mm Mini Şifreli Asma Kilit

Seyahat esnasında bavul ya da otel odasındaki dolap gibi açılmasını istemediğiniz yerlerle ilgili endişe duyuyorsanız özel tasarlanmış, şifreli kilit sistemlerini kullanabilirsiniz. Yale 23 mm Mini Şifreli Asma Kilit de bu ürünlerden bir tanesi. İstediğiniz şifre kombinasyonunu kullanarak kilidin çelik halkası sayesinde çantalarınızı ya da dolaplarınızı rahatlıkla güvende tutabilirsiniz. Ürünün farklı renk seçenekleri de olduğunu belirtelim.

3. Konforlu bir uyku için: Şarj Oluyor Uyku Maskesi

Işıkta uyumakta zorluk çekenlerdenseniz ve seyahat esnasında ya da otelde ev konforunda bir uyku deneyimi yaşamak isterseniz Şarj Oluyor Uyku Maskesi’ni tercih edebilirsiniz. Sloganlı tasarımıyla şirin bir görüntü sunan uyku gözlüğü, konforlu ve deliksiz uyuyabilmenize yardımcı olur. Gözlerinize gelen ışığı tamamen engelleyen ürün, standart boyda olduğu için hemen herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

4. Sessizlik arayanlara: Loop Sessiz Gürültü Azaltma Kulak Tıkaçları

Gitmiş olduğunuz otel şehrin göbeğinde ya da işlek bir caddenin yanında bulunuyorsa ve gürültülü ortamlarda asla uyuyamıyorsanız Loop Sessiz Gürültü Azaltma Kulak Tıkaçları, tam size göre! Özel saklama kutusu ile gelen ürünün dört farklı boyutta silikon kulak ucu bulunuyor. Böylece kulak tıkaçlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yıkanabilen ürünü tekrar tekrar kullanmak da mümkün.

5. Seyahatlerde de kişisel bakımınızı aksatmayın: Outdoor Outlet 5’li Doldurulabilir Kozmetik Seti

Ev ortamındaki kişisel bakım rutininizi otelde de rahatlıkla sürdürebilmek için Outdoor Outlet 5’li Doldurulabilir Kozmetik Seti’ni kullanabilirsiniz. Gereksiz yer kaplayan, büyük ambalajlı kişisel bakım ürünlerini setteki parçalara uygun bir biçimde dağıtarak bavulunuzda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. İçerisinde iki adet kavanoz, bir adet sprey şişesi, bir adet spatula ve bir adet pompalı şişe bulunan set; taşıma çantasıyla gelir.

6. Portatif özelliğiyle: Backpacker's Journey Mikrofiber El Havlusu Seti

Antibakteriyel ve hızlıca kuruyan Backpacker's Journey Mikrofiber El Havlusu Seti, otel ortamında hijyen konusunda endişe etmeden kendi havlunuzu kullanabilme imkânı sunuyor. File çantası ile kolayca taşınabilen ürün oldukça hafif. İşlevselliği kadar yumuşak dokusuyla da cildinize dost. Eğer siz de havlu konusunda hijyenden taviz vermiyorsanız mikrofiber havluları bavulunuzdan eksik etmeyin, deriz!

7. Güvenli ve kullanışlı: NKR Kaymaz Taban Kadın Terlik

Duş sırasında çıplak ayak ile yere basmak hem olası düşme gibi kazalara hem mantar gibi bulaşıcı hastalıkları kapmanıza neden olabilir. NKR Kaymaz Taban Kadın Terlik ile bu sorunları rafa kaldırabilirsiniz. Banyonun yanı sıra plaj ve havuz kenarında da kullanabileceğiniz terlik, yumuşacık yapısıyla oldukça konforlu. Üstelik PVC malzemeyle üretildiği için yıllarca size eşlik eder.

8. Hem bebeğiniz hem sizin için: Chicco Anne Bebek Termosu

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Seyahat ve otel yaşamı bebekli kişiler için ekstra zor olabiliyor. Otel ortamında bebeğinizin beslenme saatini aksatmamak için Chicco Anne Bebek Termosu kullanabilirsiniz. Hazırladığınız mamayı ya da sütünüzü termosa koyabilir ve ihtiyaç anında bebeğinize verebilirsiniz. Ürün çelik iç hacme sahip ve termosun kapağı bardak olarak kullanılabiliyor. Hem size hem bebeğinize konforlu bir seyahat deneyimi yaşatacak ürünü mutlaka edinmelisiniz.

9. Priz sırası beklemeye gerek yok: TTEC Quattro 4 USB’li Seyahat Şarj Aleti

Özellikle iş ya da eğitim odaklı seyahatlerde telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalar sıklıkla kullanılabiliyor. Bu nedenle aynı anda hepsi için enerji kaynağına ihtiyaç duyulabiliyor. Bu soruna çözüm arıyorsanız TTEC Quattro 4 USB’li Seyahat Şarj Aleti'ni tercih edebilirsiniz. Ürünün USB bağlantı noktaları sayesinde dört farklı cihazı aynı anda çalıştırmak veya şarj etmek için tek bir prizden faydalanmak mümkün.

10. Yerini yadırgayanlara: Boldy Şişme Seyahat Yastığı

Pek çok kişi kendine uygun olan yastığı kullanamadığında uyku kalitesinde düşüklük yaşayabiliyor. Otel ortamlarında kullanılan yastıklar ise ergonomik olmayabiliyor. Eğer siz de uyku esnasında yastık konusunda seçici davranıyorsanız Boldy Şişme Seyahat Yastığı’nı deneyebilirsiniz. Şişme olduğu için ürünü yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ortopedik özelliğe sahip yastığın dokusu da oldukça rahat. İki farklı renk seçeneği sunan yastığı çok seveceksiniz!