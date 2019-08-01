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Otizmli çocuğun el yazısıyla farkındalık yaratılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

Tohum Otizm Vakfı, otizmin belirtilerinden biri olan konuşma bozukluğunu odağına alan otizmli bir çocuğun el yazısıyla farkındalık yaratmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Tohum Otizm Vakfı, otizmin belirtilerinden biri olan konuşma bozukluğuna dikkati çekerek farkındalık yaratmak için kampanya başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamada, otizmin doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir nörogelişimsel yetersizlik olduğu anlatıldı.

Doğan her 59 çocuktan 1'inin otizm riski ile dünyaya geldiği, dünyada her 20 dakikada 1 çocuğa otizm tanısı konulduğu belirtilen açıklamada, "Nüfusa projeksiyon yaptığımızda ülkemizde yaklaşık 1 milyon 387 bin 580 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 5 milyon 550 bin 320 aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, Tohum Otizm Vakfının, bu gerçeğe vurgu yapmak ve otizme farkındalık yaratmak amacıyla 4129Grey ajansın desteğini alarak otizmli bireylerin ve ailelerinin sesi olmak adına bir kampanya hazırladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kampanyayla; otizmin belirtilerinden biri olan konuşma bozukluğuna işaret ediyor, otizmli bir çocuğun el yazısıyla 'Beni kimse anlamıyormuş gibi hissediyoruz!' diyor! Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor."

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otizm Tohum Otizm Vakfı

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