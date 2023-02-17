"Otlu peynir" ikramı sosyal medyada gündem olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da büyük hasara neden oldu. Birçok ülke, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini gönderdi ve bu ülkelerden biri de Çin oldu. Çinli ve Türk arama kurtarma ekiplerinin dayanışma görüntüleri ise duygulandırdı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ TÜRK EKİPLERDEN, ÇİNLİ MESLEKTAŞLARINA OTLU PEYNİR İKRAMI

Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (EDAK) Malatya’da enkaz çalışmaları arasında mola verdikleri sırada Çinli görevlilere ekmek arası otlu peynir ikramında bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Çinli arama kurtarma ekibinden bir görevlinin peyniri sevdiğini söylediği ve Van’a selam gönderdiği görülüyor. (İHA)

