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  4. "Otlu peynir" ikramı sosyal medyada gündem olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Otlu peynir" ikramı sosyal medyada gündem olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

17.02.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesindeki ekiplerin "otlu peynir" ikramına dair görüntüler sosyal medyada ilgi görmüştü. O görüntülerde Türk arama kurtarma ekiplerinin Çin arama kurtarma ekiplerine ekmek arası otlu peynir ikram ettiği görülmüştü. Şimdi ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde ise Çinli arama kurtarma görevlisinin peyniri sevdiğini söylediği ve Van’a selam gönderdiği görülüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da büyük hasara neden oldu. Birçok ülke, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini gönderdi ve bu ülkelerden biri de Çin oldu. Çinli ve Türk arama kurtarma ekiplerinin dayanışma görüntüleri ise duygulandırdı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ TÜRK EKİPLERDEN, ÇİNLİ MESLEKTAŞLARINA OTLU PEYNİR İKRAMI

Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (EDAK) Malatya’da enkaz çalışmaları arasında mola verdikleri sırada Çinli görevlilere ekmek arası otlu peynir ikramında bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Çinli arama kurtarma ekibinden bir görevlinin peyniri sevdiğini söylediği ve Van’a selam gönderdiği görülüyor. (İHA)

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deprem Çin Otlu peynir

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