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  4. Otobüste korku dolu anlar! Ölümden döndüler... Kamera saniye saniye kaydetti

Otobüste korku dolu anlar! Ölümden döndüler... Kamera saniye saniye kaydetti

17.04.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobüste korku dolu anlar! Ölümden döndüler... Kamera saniye saniye kaydetti

Feci kaza, merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförünün uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu.

O ANLAR ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu.

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Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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ÖLEN YA DA CİDDİ ŞEKİLDE YARALANAN OLMADI

Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. (İHA)

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