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'Tito artığı' atışmasında son perde! Erkan Baş'ı hedef alan Destici'nin sözlerine BBP'den yeni açıklama: TİP’in genel başkanı olduğu söylenen arkadaş...

17.04.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP lideri Mustafa Destici'nin TİP lideri Erkan Baş için kullandığı "Tito artığı" sözlerinin yankısı sürüyor. Siyasetin gündemine damga vuran sözlerin ardından BBP'den yeni açıklama geldi. Erkan Baş, Destici'ye "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim" diyerek yanıt vermiş, "İşte ırkçılık budur" demişti. BBP'den gelen son açıklamada ise yine Erkan Baş hedef alınırken "Biz Balkan Türklüğünü kastetmedik" dendi.

'Tito artığı' atışmasında son perde! Erkan Baş'ı hedef alan Destici'nin sözlerine BBP'den yeni açıklama: TİP’in genel başkanı olduğu söylenen arkadaş...

14 Mayıs yaklaştıkça siyasi arena da her geçen gün kızışıyor. Destici'nin Erkan Baş için kullandığı sert sözler gündem yarattı. Erkan Baş'ın "ırkçılık" dediği söylemlerin ardından BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Destici'nin sözleriyle ilgili konuştu ve "Biz Marksist, Leninist anlayışa sahip Tito’nun ideolojik çizgisinde olan kişiyi kastettik" diyerek "Tito artığı" ifadesinin Balkan Türklüğüne yönelik olmadığını savundu.

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DESTİCİ: GERÇEĞİN TOPLUMDAN GİZLENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Erkan Baş'a "Tito artığı" diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Adam Tito artığı. Yani biliyorsunuz Yugoslavya’da bir Tito rejimi vardı. Sovyet rejimi benzeri bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Hep sol örgütlerin içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun; gönderiliyorsun Türkiye’ye. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Baş’ı kullanıyorsun. TİP’in başkanından bahsediyorum. Jusovic gerçek soyadı. Sen şimdi Türk milletinin karşısına Jusovic diye çıkabiliyor musun? Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum.”

"GİZLENİYOR DEDİĞİ BİLGİLERE HERKES KOLAYLIKLA ULAŞABİLİR"

Erkan Baş ise Destici'nin sözlerine "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yanıt vermişti:

"Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

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"‘Gizleniyor’ dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."

BBP: "BİZ BAŞ'I KASTETTİK, BALKAN TÜRKLÜĞÜNÜ DEĞİL"

Tartışmanın büyümesinin ardından BBP'den yeni bir açıklama daha geldi. Destici'nin sözlerini savunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, tv100'de konuk olduğu programda şunları söyledi:

"Bizim Balkan Türklüğünü kastederek, ‘Tito artığı’ dememiz mümkün değil. Yugoslavya’da özellikle etnik grupları etkisizleştiren onun yerine Yugoslav milliyetçiliği ortaya koymaya çalışan, toplumu yaralayan bir zihniyeti kastettik.

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"TİP’in genel başkanı olduğu söylenen arkadaş Boşnak kökenli olduğu söyleniyor. Bu arkadaşın Balkan Türklüğüyle ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Geliyor Türkiye’de HDP’yle iş birliği yapıyor, Türk polisine ‘İşgalci’ ifadesini kullanıyor. Her türlü anarşist uygulamaların içerisinde oluyor. Yani bizim burada kastettiğimiz Marksist, Leninist anlayışa sahip Tito’nun ideolojik çizgisinde olan kişiye söylenmiştir. Bu Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızla ilgili değildir."

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