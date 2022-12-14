Otomobil markete daldı, 2 kişi ağır yaralandı! Korku dolu anlar kamerada

Kaza ,Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif viraja süratli şekilde giren otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aşıp bir markete daldı.
Araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ve yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı.
Markette büyük ölçekte zarar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.