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  4. Otomobil markete daldı, 2 kişi ağır yaralandı! Korku dolu anlar kamerada

Otomobil markete daldı, 2 kişi ağır yaralandı! Korku dolu anlar kamerada

14.12.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir markete daldı. Kazada araçtaki 2 kişi ağır yaralandı. Korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ,Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif viraja süratli şekilde giren otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aşıp bir markete daldı.

AĞIR YARALANDILAR

Araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

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O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ve yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Markette büyük ölçekte zarar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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trafik kazası Diyarbakır

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