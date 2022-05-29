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Otomobilin motoruna girdi! Sürücü çıkarmaya çalıştı ama başaramadı: İtfaiye müdahale etti

29.05.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta otomobilde yılan paniği yaşandı. Otomobilin motor bölümüne giren yılanı fark eden sürücü yılanı çıkarmaya çalıştı. Ancak yılan itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Yılan paniğinin yaşandığı olay Esenyurt'ta meydana geldi. Bir otomobilin motor bölümüne yılan girdi. Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’taki çeşitli eczanelere ilaç teslim eden sürücü, otomobilindeki yılanı fark etti. Otomobili Esenyurt'ta bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ecza deposunun önüne aracı park edip yılanı çıkarmaya çalıştı.

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OTOMOBİLDEN ÇIKMAYAN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

Sürücü, paspas ile bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramadı. Haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin ön kaputunda gizlendiği yeri belirleyerek, yılanı aparat ile çıkardı.

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Dev yılan, dev kaos!Dev yılan, dev kaos!

Boyu 1 metreden uzun olduğu görülen yılan, doğal ortamına bırakıldı. (DHA)

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Esenyurt
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