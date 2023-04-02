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Oy verme işlemi başladı! Finlandiya halkı sandık başında... Son anketlerde başa baş rekabet; gözler o güne çevrildi

02.04.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşından sonra NATO'ya girme kararı alan ve Türkiye'nin onayını isteyen Finlandiya'da kritik gün geldi çattı. Finlandiya halkı bugün genel seçimler için sandık başına gidiyor. Sonuçları hafta içi açıklanması beklenen seçimlerde rekabet ise başa baş gidiyor. Son anketlerdeki oy oranları dikkat çekti.

Oy verme işlemi başladı! Finlandiya halkı sandık başında... Son anketlerde başa baş rekabet; gözler o güne çevrildi

Finlandiya'da genel seçim kapsamında oy verme işlemi başladı. Finlandiya Seçim Komisyonu, yerel saatle 09.00’da açılan sandıkların 20.00’de kapanacağını açıkladı. Seçimde, 200 sandalyeli parlamentonun üyeleri belirlenecek.

SEÇİM KRİTİK ÖNEME SAHİP

Finlandiya halkı, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gündeme gelen güvenliğin yanı sıra ülke ekonomisinde beklenen toparlanma için de bu seçime büyük önem veriyor.

Nüfusun yaklaşık 5 milyon 600 bin olduğu Finlandiya'da seçmen sayısının 4 milyon 546 bin olduğu belirtiliyor.

GÖZLER HAFTA İÇİNE ÇEVRİLDİ

Adalet Bakanlığının bilgilendirmesine göre seçimin kesin sonuçlarının 5 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Uzmanlar, 2019 seçimlerinde birbirlerine çok yakın oy olan üç partiden hangisinin önde olacağı konusunda öngörüde bulunmanın zorluğuna dikkati çekiyor.

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Son anketler, Ulusal Koalisyon Partisinin oyların yüzde 20,8'ini, Sosyal Demokrat Partinin yüzde 19,9'unu ve milliyetçi Gerçek Finler Partisinin yüzde 19'unu alacağını gösteriyor.

Ülkede çeşitli bölgelerde 22-28 Mart'ta tamamlanan erken oylamaya kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ı katıldı.

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seçim Finlandiya

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