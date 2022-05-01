HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

29.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun oynamaktan vazgeçemiyor ve oyun keyfinizi ikiye katlamak istiyorsanız doğru oyuncu monitörü ile eğlencenin doruklarına çıkabilirsiniz. Geniş ve yüksek kaliteli monitör sayesinde oyunu daha fazla hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ânı daha çok hissetmenizi ve oyunun hızına yetişmenizi sağlayacak birbirinden güzel ekranlara sahip olmak istiyorsanız sizler için en iyi oyuncu monitörlerini hazırladık.

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Bir oyunu daha eğlenceli hâle getiren nedir? Tabii ki gerçekçi animasyon, donmayan ve takılmayan performanslı bilgisayar, sizi o dünyaya aitmiş gibi hissettirecek geniş, canlı renkler sunan, yüksek çözünürlüklü ekran! Eğer siz de oyun keyfinizi katlayacak kalitede oyuncu ekranına ihtiyaç duyuyorsanız tam olarak doğru adrestesiniz. Kalitesiyle farkını ortaya koyan, hızınıza yetişen, gerçekçi ve canlı görüntülerle kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissetmenizi sağlayan birbirinden başarılı monitörleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Ne dersiniz, incelemeye geçelim mi?

1. Eşsiz tasarımıyla LG UltraGear 29GN950-B Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi oyuncu monitörü araştırmamızda sizin için seçtiğimiz ilk önerimiz: LG UltraGear 29GN950-B Oyuncu Monitörü. Ürün, nano IPS teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli renkler yansıtır. 144 Hz ultra yüksek hızla dünyanın ilk IPS 1 ms oyun monitörü olan model, size benzersiz oyun deneyimi yaşatır. Aynı zamanda HDR ve GSYNC ile uyumlu çalışır. 10 bit rengi kapsayan monitör, görsel kaybı azaltır ve UHD 4k ekran kalitesiyle dinamik kontrast sağlar. 27 inç ekran boyutu ile kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissettirir. Hızlı yanıt süresi ve daha az ardıl görüntü özelliğiyle oyun sırasında anlık görüntülere daha çabuk ulaşarak oyunda fark yaratmanıza yardımcı olur.

Ürünü İncele

2. Gecikme yapmayan Casper Excalibur Oyucu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Monitör tavsiyemizde sırada Casper Excalibur Oyucu Monitörü var. "Oyuncu monitörü kaç inç olmalı?" diye merak ediyorsanız 24 incin ortalama olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. 24.5 inç ekran boyutuna sahip ürün, gölgelenme etkisi yaşamadığı için size daha akıcı oyun deneyimi sağlar. Monitördeki ekran içi sıvı, kristallerin bükülme oranını hızlandırarak tepki süresini 1 milisaniyenin altına düşürür. 165 Hz yenileme hızı sayesinde yarış, spor ve gerçek zamanlı strateji oyunlarında hareket bulanıklığı ya da gecikme gibi sorunları ortadan kaldırır. FHD ekran daha kaliteli ayrıntılı görüntüler sunar. HDR teknolojisiyle daha canlı renkler ve daha iyi kontrast sağlar. Ergonomik tasarımı sayesinde monitörü sağa, sola ya da öne arkaya rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Hareket bulanıklığını önleyen Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

En iyi oyuncu monitör markası olarak bilinen Samsung'un Odyssey G3 Oyuncu Monitörü, 144 Hz yenileme hızıyla ultra akıcı ve gerçekçi oyun deneyimi yaşatır. 1 milisaniye yanıt süresiyle gecikme ve hareketlerin buğulanmasını gideren ürün, oyun sırasında ön plana çıkmanızı sağlar. AMD FreeSync Premium, girdi gecikmesi, tekleme ve kayma gibi sorunları azaltır. Ayrıca 3 taraftan kenarsız ekran tasarımına sahip monitörü ikili ekran olarak kullanabilirsiniz. Ürün, göz koruyucu modu sayesinde mavi ışığın gözlerinizi rahatsız etmesine engel olur. Bu sayede daha az göz yorgunluğu hissetmenizi sağlar. Ayrıca ekranınızı istediğiniz gibi sağa, sola ya da öne ve arkaya hareket ettirerek dilediğiniz şekilde konforlu alan oluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Geniş ekran boyutuyla MSI Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Diğer oyuncu monitörü önerimiz: MSI Oyuncu Monitörü. 178 derecelik geniş görüntüleme açısıyla diğer monitörlere göre ekranı daha renkli ve detaylı görmenizi sağlar. Anti-Flicker teknolojisiyle göz yorgunluğuna neden olan kırpışma oranını azaltır. Bu sayede daha uzun süre oyun oynamaya devam edebilirsiniz. 31.5 inç geniş ekranıyla kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissettirir. Dikey ve yatay olarak ayarlanabilen monitör, rahat edeceğiniz pozisyona göre ürünü ayarlama şansı verir. Oyun sırasında ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği sağlayan monitör, oyun keyfini ikiye katlar. Tüm özelliklerinin yanında zarif tasarımının olması oyun odanıza güzel görünüm de kazandırır.

Ürünü İncele

5. Hızlı ekran yenileme özelliğiyle Asus TUF Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Oyuncu monitörü önerisinde diğer tavsiyemiz olan Asus TUF Oyuncu Monitörü, 27 inç ekran boyutuyla farklı oyun deneyimi sunar. 165 Hz yenileme hızına sahip ürün, gecikme ve hareket bulanıklığını önleyerek oyunda fark yaratmanıza yardımcı olur. ELMB SYNC teknolojisi sayesinde G-Sync ile uyumlu çalışır. VRR ile yırtılma olmadan sorunsuz oyun oynayabilirsiniz. HDR10 ile diğer monitörlerin aksine size daha parlak ve canlı görüntü sunar. Ergonomik tasarıma sahip monitörü istediğiniz yöne çevirip yükseklik ayarını da boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Sağlam materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

Ürünü İncele

6. Oyunun içinde hissettiren AOC C27G2ZU/BK Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Oyuncu monitörü alırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında kasma ve donma olmadan sorunsuz oyun deneyimi yaşatması gelir. AOC C27G2ZU/BK Oyuncu Monitörü, 240 Hz yenileme hızı ile gecikme ve hareket bulanıklığı gibi sorunlar yaşamanıza engel olur. 0.5 ms'lik tepki süresiyle oyun içinde rakiplerinize üstünlük kurmanıza yardım eder. Pürüzsüz görüntü deneyimi sunan monitör, rahatsız edici gölgelenmeleri önler. Kavisli tasarımı sayesinde sizi aksiyonun ortasına yerleştirerek oyunun her ayrıntısını kolayca yakalamanıza yardımcı olur. Ürünün boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz oyuna daha fazla adapte olmanızı sağlar. Ayrıca monitördeki siyah zemin üzerine kırmızı detaylar oyun odasına dinamik görüntü kazandırır.

Ürünü İncele

7. Zarif tasarımıyla ViewSonic VX2718 Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

En iyi oyuncu monitörü 2021 yılı modelleri arasında öne çıkmayı başaran ViewSonic VX2718 Oyuncu Monitörü, kavisli ekranıyla sizi aksiyonun tam ortasına yerleştirir. 165 Hz yenileme hızı sayesinde oyun oynarken gecikme ve hareket bulanıklığı gibi sorunları ortadan kaldırır. Adaptive Sync ile takılma ve ekran yırtılmaları gibi problemleri tamamen yok eder. 1 MPRT tepki süresiyle kusursuz görüntü kalitesi ve hızı sağlar. 27 inç geniş ekran boyutu ve ürünü istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz sayesinde kendinizi oyunun içinde konumlandırabilirsiniz. Ayrıca ürünü film izlemek veya düzenleme yapmak için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. FHD görüntü kalitesiyle GameBooster GB-2461CF Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

1200R kavisli ekrana sahip GameBooster GB-2461CF Oyuncu Monitörü, mükemmel görüş açısıyla sizi her daim oyunun içinde tutar. 1 milisaniye ve 144 Hz yenileme hızı sayesinde tepki süresi gecikmesini ve hareket bulanıklığını en aza indirir. FHD çözünürlük, siyah ve beyaz dengesini en iyi şekilde sağlayarak canlı, net oyun görüntüleri sunar. AMD FreeSync teknolojisiyle takılma ve yırtılma sorunları olmadan oyun keyfinizi ikiye katlar. Yüksek görüntü kalitesi ve benzersiz hızıyla rakiplerinizin bir adım önüne geçmenizi sağlar. Ürünün yüksekliğinin kendinize göre ayarlanabilmesi daha akıcı oyun deneyimi yaşamanıza olanak verir.

Ürünü İncele

9. Göz kuruluğunu azaltan Monster Aryond Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Monster Aryond Oyuncu Monitörü, gerçekçi ve akıcı görüntü sunar. Yüksekliği ayarlanabilen monitörü kendinize uygun hâle getirmeniz ve kavisli ekran tasarımı oyun içinde görüş açınızı genişletir. Kontrast ve parlaklık değerleri ile üst düzey performans sergiler. Yeni nesil teknolojisi sayesinde kayma ve gecikme yapmaz. Flicker-free teknolojisi, ışık titreşimlerini engeller. Böylece gözlerde meydana gelebilecek kaşınma, sulanma ve kuruluk gibi sorunları en aza indirir. Bu sayede oyun keyfinizin kesintiye uğramasını engeller.

Ürünü İncele

10. Yüksek hız sunan Huawei Mateview Oyuncu Monitörü

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

En iyi oyuncu monitörü araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Huawei Mateview Oyuncu Monitörü, kavisli ekran tasarımı sayesinde aksiyonun ortasında olmanızı sağlar. Eşsiz ekran kalitesi ve kendinize göre ayarlama düzeni olması oyun deneyimini farklı noktaya taşır. 34 inç ekran boyutu ile kişide oyunun içindeymiş hissi uyandırır. 165 Hz yenileme hızıyla hareket bulanıklığı ve gecikme gibi sorunları ortadan kaldırır. "Oyuncu monitörü hangi panel olmalı?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım: Seçtiğiniz monitörün yüksek çözünürlüklü olmasına ve 144 Hz yenileme hızından aşağı olmamasına dikkat etmelisiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk, Twitter Yönetim Kurulu'na girmeyecekElon Musk, Twitter Yönetim Kurulu'na girmeyecek
Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!
Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulunduKorkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Bu yazın modasında büyük yer kaplayacak en tatlı ve şık takı modelleri

Bu yazın modasında büyük yer kaplayacak en tatlı ve şık takı modelleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Tümünü Gör
Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Kullandıkça bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Kullandıkça bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Tümünü Gör
Kullandıkça bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Kullandıkça bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Coachella müzik festivalinin tarzını yansıtan editörlerin seçtiği kombin önerileri

Coachella müzik festivalinin tarzını yansıtan editörlerin seçtiği kombin önerileri

Makyaj yapmayı seven her kadının makyaj çantasında mutlaka bulunması gereken ürünler

Makyaj yapmayı seven her kadının makyaj çantasında mutlaka bulunması gereken ürünler

Tırnak kırılmasını önlemek için koruyucu ve destekleyici ürünler

Tırnak kırılmasını önlemek için koruyucu ve destekleyici ürünler

Mahkum dizisinden Cemre karakterinin giydiği triko bluza uygun fiyatlı alternatifler

Mahkum dizisinden Cemre karakterinin giydiği triko bluza uygun fiyatlı alternatifler

Arabanıza hayran bıraktıracak en iyi araba parlatma ürünleri

Arabanıza hayran bıraktıracak en iyi araba parlatma ürünleri

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Fiyat performansıyla kullanıcıyı memnun edecek telefonlar

Fiyat performansıyla kullanıcıyı memnun edecek telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Havuzda, denizde bile çıkarmanıza gerek kalmayacak su geçirmez saat önerileri

Havuzda, denizde bile çıkarmanıza gerek kalmayacak su geçirmez saat önerileri

Ferah bir ortam için kir ve tozlardan arındıran süpürgeler

Ferah bir ortam için kir ve tozlardan arındıran süpürgeler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Elon Musk, Twitter Yönetim Kurulu'na girmeyecek

Elon Musk, Twitter Yönetim Kurulu'na girmeyecek

Akıllı değil ama zeki mi? 'Akılsız' cep telefonunun dönüşü

Akıllı değil ama zeki mi? 'Akılsız' cep telefonunun dönüşü

Teknoloji sokaklarda kadınları korumaya nasıl yardımcı olur?

Teknoloji sokaklarda kadınları korumaya nasıl yardımcı olur?

Apple hizmetlerinde saatler süren kesinti yaşandı

Apple hizmetlerinde saatler süren kesinti yaşandı

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Böylesi görülmedi! Lübnanlılardan Elon Musk'a hayret ettiren çağrı: "Bizim ülkeyi de satın al"

O ülkenin halkı Musk'a seslendi: "Bizim ülkeyi de al"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.