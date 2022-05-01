Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Bir oyunu daha eğlenceli hâle getiren nedir? Tabii ki gerçekçi animasyon, donmayan ve takılmayan performanslı bilgisayar, sizi o dünyaya aitmiş gibi hissettirecek geniş, canlı renkler sunan, yüksek çözünürlüklü ekran! Eğer siz de oyun keyfinizi katlayacak kalitede oyuncu ekranına ihtiyaç duyuyorsanız tam olarak doğru adrestesiniz. Kalitesiyle farkını ortaya koyan, hızınıza yetişen, gerçekçi ve canlı görüntülerle kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissetmenizi sağlayan birbirinden başarılı monitörleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Ne dersiniz, incelemeye geçelim mi?

1. Eşsiz tasarımıyla LG UltraGear 29GN950-B Oyuncu Monitörü

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En iyi oyuncu monitörü araştırmamızda sizin için seçtiğimiz ilk önerimiz: LG UltraGear 29GN950-B Oyuncu Monitörü. Ürün, nano IPS teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli renkler yansıtır. 144 Hz ultra yüksek hızla dünyanın ilk IPS 1 ms oyun monitörü olan model, size benzersiz oyun deneyimi yaşatır. Aynı zamanda HDR ve GSYNC ile uyumlu çalışır. 10 bit rengi kapsayan monitör, görsel kaybı azaltır ve UHD 4k ekran kalitesiyle dinamik kontrast sağlar. 27 inç ekran boyutu ile kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissettirir. Hızlı yanıt süresi ve daha az ardıl görüntü özelliğiyle oyun sırasında anlık görüntülere daha çabuk ulaşarak oyunda fark yaratmanıza yardımcı olur.

2. Gecikme yapmayan Casper Excalibur Oyucu Monitörü

Monitör tavsiyemizde sırada Casper Excalibur Oyucu Monitörü var. "Oyuncu monitörü kaç inç olmalı?" diye merak ediyorsanız 24 incin ortalama olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. 24.5 inç ekran boyutuna sahip ürün, gölgelenme etkisi yaşamadığı için size daha akıcı oyun deneyimi sağlar. Monitördeki ekran içi sıvı, kristallerin bükülme oranını hızlandırarak tepki süresini 1 milisaniyenin altına düşürür. 165 Hz yenileme hızı sayesinde yarış, spor ve gerçek zamanlı strateji oyunlarında hareket bulanıklığı ya da gecikme gibi sorunları ortadan kaldırır. FHD ekran daha kaliteli ayrıntılı görüntüler sunar. HDR teknolojisiyle daha canlı renkler ve daha iyi kontrast sağlar. Ergonomik tasarımı sayesinde monitörü sağa, sola ya da öne arkaya rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz.

3. Hareket bulanıklığını önleyen Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü

En iyi oyuncu monitör markası olarak bilinen Samsung'un Odyssey G3 Oyuncu Monitörü, 144 Hz yenileme hızıyla ultra akıcı ve gerçekçi oyun deneyimi yaşatır. 1 milisaniye yanıt süresiyle gecikme ve hareketlerin buğulanmasını gideren ürün, oyun sırasında ön plana çıkmanızı sağlar. AMD FreeSync Premium, girdi gecikmesi, tekleme ve kayma gibi sorunları azaltır. Ayrıca 3 taraftan kenarsız ekran tasarımına sahip monitörü ikili ekran olarak kullanabilirsiniz. Ürün, göz koruyucu modu sayesinde mavi ışığın gözlerinizi rahatsız etmesine engel olur. Bu sayede daha az göz yorgunluğu hissetmenizi sağlar. Ayrıca ekranınızı istediğiniz gibi sağa, sola ya da öne ve arkaya hareket ettirerek dilediğiniz şekilde konforlu alan oluşturabilirsiniz.

4. Geniş ekran boyutuyla MSI Oyuncu Monitörü

Diğer oyuncu monitörü önerimiz: MSI Oyuncu Monitörü. 178 derecelik geniş görüntüleme açısıyla diğer monitörlere göre ekranı daha renkli ve detaylı görmenizi sağlar. Anti-Flicker teknolojisiyle göz yorgunluğuna neden olan kırpışma oranını azaltır. Bu sayede daha uzun süre oyun oynamaya devam edebilirsiniz. 31.5 inç geniş ekranıyla kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissettirir. Dikey ve yatay olarak ayarlanabilen monitör, rahat edeceğiniz pozisyona göre ürünü ayarlama şansı verir. Oyun sırasında ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği sağlayan monitör, oyun keyfini ikiye katlar. Tüm özelliklerinin yanında zarif tasarımının olması oyun odanıza güzel görünüm de kazandırır.

5. Hızlı ekran yenileme özelliğiyle Asus TUF Oyuncu Monitörü

Oyuncu monitörü önerisinde diğer tavsiyemiz olan Asus TUF Oyuncu Monitörü, 27 inç ekran boyutuyla farklı oyun deneyimi sunar. 165 Hz yenileme hızına sahip ürün, gecikme ve hareket bulanıklığını önleyerek oyunda fark yaratmanıza yardımcı olur. ELMB SYNC teknolojisi sayesinde G-Sync ile uyumlu çalışır. VRR ile yırtılma olmadan sorunsuz oyun oynayabilirsiniz. HDR10 ile diğer monitörlerin aksine size daha parlak ve canlı görüntü sunar. Ergonomik tasarıma sahip monitörü istediğiniz yöne çevirip yükseklik ayarını da boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Sağlam materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

6. Oyunun içinde hissettiren AOC C27G2ZU/BK Oyuncu Monitörü

Oyuncu monitörü alırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında kasma ve donma olmadan sorunsuz oyun deneyimi yaşatması gelir. AOC C27G2ZU/BK Oyuncu Monitörü, 240 Hz yenileme hızı ile gecikme ve hareket bulanıklığı gibi sorunlar yaşamanıza engel olur. 0.5 ms'lik tepki süresiyle oyun içinde rakiplerinize üstünlük kurmanıza yardım eder. Pürüzsüz görüntü deneyimi sunan monitör, rahatsız edici gölgelenmeleri önler. Kavisli tasarımı sayesinde sizi aksiyonun ortasına yerleştirerek oyunun her ayrıntısını kolayca yakalamanıza yardımcı olur. Ürünün boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz oyuna daha fazla adapte olmanızı sağlar. Ayrıca monitördeki siyah zemin üzerine kırmızı detaylar oyun odasına dinamik görüntü kazandırır.

7. Zarif tasarımıyla ViewSonic VX2718 Oyuncu Monitörü

En iyi oyuncu monitörü 2021 yılı modelleri arasında öne çıkmayı başaran ViewSonic VX2718 Oyuncu Monitörü, kavisli ekranıyla sizi aksiyonun tam ortasına yerleştirir. 165 Hz yenileme hızı sayesinde oyun oynarken gecikme ve hareket bulanıklığı gibi sorunları ortadan kaldırır. Adaptive Sync ile takılma ve ekran yırtılmaları gibi problemleri tamamen yok eder. 1 MPRT tepki süresiyle kusursuz görüntü kalitesi ve hızı sağlar. 27 inç geniş ekran boyutu ve ürünü istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz sayesinde kendinizi oyunun içinde konumlandırabilirsiniz. Ayrıca ürünü film izlemek veya düzenleme yapmak için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. FHD görüntü kalitesiyle GameBooster GB-2461CF Oyuncu Monitörü

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1200R kavisli ekrana sahip GameBooster GB-2461CF Oyuncu Monitörü, mükemmel görüş açısıyla sizi her daim oyunun içinde tutar. 1 milisaniye ve 144 Hz yenileme hızı sayesinde tepki süresi gecikmesini ve hareket bulanıklığını en aza indirir. FHD çözünürlük, siyah ve beyaz dengesini en iyi şekilde sağlayarak canlı, net oyun görüntüleri sunar. AMD FreeSync teknolojisiyle takılma ve yırtılma sorunları olmadan oyun keyfinizi ikiye katlar. Yüksek görüntü kalitesi ve benzersiz hızıyla rakiplerinizin bir adım önüne geçmenizi sağlar. Ürünün yüksekliğinin kendinize göre ayarlanabilmesi daha akıcı oyun deneyimi yaşamanıza olanak verir.

9. Göz kuruluğunu azaltan Monster Aryond Oyuncu Monitörü

Monster Aryond Oyuncu Monitörü, gerçekçi ve akıcı görüntü sunar. Yüksekliği ayarlanabilen monitörü kendinize uygun hâle getirmeniz ve kavisli ekran tasarımı oyun içinde görüş açınızı genişletir. Kontrast ve parlaklık değerleri ile üst düzey performans sergiler. Yeni nesil teknolojisi sayesinde kayma ve gecikme yapmaz. Flicker-free teknolojisi, ışık titreşimlerini engeller. Böylece gözlerde meydana gelebilecek kaşınma, sulanma ve kuruluk gibi sorunları en aza indirir. Bu sayede oyun keyfinizin kesintiye uğramasını engeller.

10. Yüksek hız sunan Huawei Mateview Oyuncu Monitörü

En iyi oyuncu monitörü araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Huawei Mateview Oyuncu Monitörü, kavisli ekran tasarımı sayesinde aksiyonun ortasında olmanızı sağlar. Eşsiz ekran kalitesi ve kendinize göre ayarlama düzeni olması oyun deneyimini farklı noktaya taşır. 34 inç ekran boyutu ile kişide oyunun içindeymiş hissi uyandırır. 165 Hz yenileme hızıyla hareket bulanıklığı ve gecikme gibi sorunları ortadan kaldırır. "Oyuncu monitörü hangi panel olmalı?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım: Seçtiğiniz monitörün yüksek çözünürlüklü olmasına ve 144 Hz yenileme hızından aşağı olmamasına dikkat etmelisiniz.