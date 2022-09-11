SON DAKİKA | Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'

Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında Suriyeli mülteciler ile başlayan polemik devam ediyor. Özdağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bakan Soylu ile görüştüklerini ve küfürleştiklerini açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından Bakan Soylu ile yaşadığı polemiği duyuran Zafer Partisi lideri Özdağ, çok sert ifadeler kullandı. İşte günde damga vuran Özdağ-Soylu gerilimiyle ilgili detaylar...

SON DAKİKA | ÜMİT ÖZDAĞ: SOYLU İLE KÜFÜRLEŞME YAŞADIK

Bakan Soylu'nun karşısına çıkacağını söylediğini aktaran Özdağ "Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle" dedi.

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YERİ VE ZAMANI SEN BELİRLE"

"Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı."

Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı. — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 11, 2022

"SOYLU VERDİĞİM SAYIYI DOĞRULADI"

Daha önce Suriyeli mülteciler konusunda karşı karşıya gelen Özdağ ve Bakan Soylu, son olarak Afganistan uyruklu kişiler konusuyla gündem olmuştu. Bakan Soylu'nun katıldığı canlı yayın programında 'Türk vatandaşlığı kazananlar' bilgilendirmesinde "Afganistan uyruklu 39 bin 294 kişi" yazmasıyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Özdağ, paylaşımında "Soylu Afganlarla ilgili verdiğim sayıyı doğruladı" diye yazmıştı.



