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Özdağ ile vatandaş arasında hararetli tartışma! "Siz ucubesiniz, ben size oy vermem"

21.10.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'yu ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir vatandaşla yaşadığı tartışmayla gündeme oturdu. AK Parti'yi destekleyen Mustafa Bayındır isimli vatandaş Özdağ'a, "Tayyip Erdoğan’ı yeneceğim diyorsanız ucubesiniz" ifadelerini kullandı. Bu sözlerden sonra sinirlen Özdağ vatandaşa, "Tayyip Erdoğan rahmetli hocayı bırakıp kendi partisinden ayrılmadı mı?" karşılığını verdi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine korumalar devreye girdi.

Özdağ ile vatandaş arasında hararetli tartışma! "Siz ucubesiniz, ben size oy vermem"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu’da esnaf ziyareti sırasında "MHP'den ayrıldınız, İYİ Parti'yi kurdunuz. Oradan da ayrılıp kendi partinizi kurdunuz. Siz ucubesiniz, ben size oy vermem" diye Mustafa Bayındır isimli vatandaşla tartıştı. Özdağ, "Tayyip Erdoğan rahmetli hocayı bırakıp kendi partisinden ayrılmadı mı? Sen de ayrıldın dimi rahmetli hocadan. Siz rahmetli hocayı sattınız" diye karşılık verdi.

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"ERDOĞAN'I YENECEĞİM DİYORSANIZ UCUBESİNİZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. İzzet Baysal Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ ile siyasi geçmişiyle ilgili kendisini eleştiren vatandaş Mustafa Bayındır ile tartıştı. Mustafa Bayındır, Özdağ'a, "Siz partinizi kurdunuz, ayrıldınız niye geçtiniz buraya? MHP'den ayrıldınız, İYİ Parti'yi kurdunuz. Oradan da ayrılıp kendi partinizi kurdunuz. Ben size destek vermem. Ucubelere ben destek vermem. Siz ucubesiniz, ben size oy vermem. Birlik beraberlik varken Avrupa’ya, Amerika’ya, Asya’ya Türk düşmanlarına karşı beraber olmuyorsanız, Tayyip Erdoğan’ı yeneceğim diyorsanız ucubesiniz" dedi.

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"SİZ RAHMETLİ HOCAYI SATTINIZ"

Ümit Özdağ ise Bayındır’ın bu sözleri üzerine, "Tayyip Erdoğan rahmetli hocayı bırakıp kendi partisinden ayrılmadı mı? Sen de ayrıldın dimi rahmetli hocadan. Siz rahmetli hocayı sattınız" dedi. Mustafa Bayındır da "Yok ya sen nereyi sattın, sen de MHP’yi sattın" dedi. Yaşlı adam daha sonra korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Esnaf gezisinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir araya gelen Özdağ, daha sonra kentten ayrıldı.

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