HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Demirtaş'ın 'eşek' paylaşımını sosyal medya yorum yağmuruna tuttu! Gelen yanıtlar şaşırttı: 'Hocam zorla hapse attıracaksın bizi'

Özgür Demirtaş'ın 'eşek' paylaşımını sosyal medya yorum yağmuruna tuttu! Gelen yanıtlar şaşırttı: 'Hocam zorla hapse attıracaksın bizi'

16.08.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in 'eşek' verilerini paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyayı hareketlendirdi. Türkiye'de yıldan yıla eşek sayısının düştüğünü gösteren verileri paylaşan Demirtaş takipçilerine bir soru yöneltti. Yorum yağan paylaşımın altına kullanıcılardan şaşırtıcı yanıtlar geldi.

Özgür Demirtaş'ın 'eşek' paylaşımını sosyal medya yorum yağmuruna tuttu! Gelen yanıtlar şaşırttı: 'Hocam zorla hapse attıracaksın bizi'

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş bu kez 'eşek' paylaşımıyla platforma damgasını vurdu. Kullanıcılar Demirtaş'ın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

TÜİK VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Özgür Demirtaş Twitter hesabından TÜİK'in 1991-2022 aralığında Türkiye'deki eşek sayılarını gösteren verileri paylaştı. Demirtaş paylaşımında takipçilerine bir de soru yöneltti.

"EŞEKLER NEREDE?"

Takipçileri Demirtaş'ın "Eşekler nerede?" sorusuna yanıt için adeta yarışa girdi. Çok sayıda yorum toplayan paylaşıma gelen yanıtlar şaşırtıcıydı.

asdas

"HOCAM ZORLA HAPSE ATTIRACAKSIN BİZİ"

Kullanıcılardan gelen 'Hocam zorla hapse attıracaksın bizi dur yapma gözünü seveyim', 'Birçoğu 2 ayaklıya evrildi hocam', 'Eşek sayımızın artmış olduğunu düşünüyordum halbuki', 'İnsana dönüştüler' gibi çok sayıdaki yorum dikkat çekti.

eşek

"SONUNCUSUNDAN 2 YIL ÖNCE AYRILDIM"

Gelen yanıtlardan bazıları 'Valla ben de bilmiyorum ki sonuncusundan 2 yıl önce ayrıldım', 'Bazıları zincir marketlerin şarküteri raflarında, bazıları da maaşa bağlandı', 'Aç bitir salamla tost yaparken önüme düşen twite bakın' şeklindeydi.

Bir diğer yanıt ise 'Binek araç sayısı arttıkça pek işe yaramadıkları için sucuk yapıp yiyoruz başka soru?' oldu.

İlginizi Çekebilir

Avrupa'da uygulanıyor! Türkiye'ye mi geliyor? Gelire ve araca göre...

Avrupa'da uygulanıyor! Türkiye'ye mi geliyor? Gelire ve araca göre...

 İkizdere Belediye başkanı define avcılarına isyan etti! Bölge gizli tutuluyor

İkizdere Belediye başkanı define avcılarına isyan etti! Bölge gizli tutuluyor

 Emekliyi heyecanlandıran rakam ortaya çıktı!

Emekliyi heyecanlandıran rakam ortaya çıktı!

 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı noktayı koydu

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı noktayı koydu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Uraloğlu'ndan stajyer öğrencilere dikkat çeken mesajlar! "Mutlaka" diyerek tavsiye etti: Bir abiniz, arkadaşınız, büyüğünüz olarak...Bakan Uraloğlu'ndan stajyer öğrencilere dikkat çeken mesajlar! "Mutlaka" diyerek tavsiye etti: Bir abiniz, arkadaşınız, büyüğünüz olarak...
Zafer Partisi'nden istifa etmişti! Şoke eden iddiaZafer Partisi'nden istifa etmişti! Şoke eden iddia
Gece vakti korku dolu anlar! Bomba gibi patladı: Saniye saniye kaydedildiGece vakti korku dolu anlar! Bomba gibi patladı: Saniye saniye kaydedildi
Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş eşek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.