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Özgür Özel anketinden çok konuşulacak sonuçlar çıktı! CHP’nin oylarını arttıracak mı? Dikkat çeken oranlar var…

30.11.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine CHP’de genel başkan olarak göreve başlayan Özgür Özel’in CHP’nin oylarına nasıl bir etkisi olacağına yönelik tartışmalar sürerken dikkat çeken bir anket yayınlandı. Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin CHP’nin oylarına etkisinin araştırıldığı ankette ortaya çıkan sonuçlar yerel seçimler öncesinde gündem yarattı. İşte Metropoll Araştırma’nın yayınladığı Özgür Özel anketinin detayları…

Özgür Özel anketinden çok konuşulacak sonuçlar çıktı! CHP’nin oylarını arttıracak mı? Dikkat çeken oranlar var…

CHP’de genel başkanlık değişimi ile ilgili yaşanan gelişmelerin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken ortaya çıkan anket sonuçları dikkat çeken bilgiler verdi. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından CHP’de yaşanan genel başkanlık değişimi ile ilgili iki farklı anket yayınladı.

Yapılan araştırmalarda Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin CHP’nin oylarına etkisi ile CHP’deki genel başkanlık değişiminin halk tarafından nasıl karşılandığına ilişkin sorulara yanıt arandı. ‘CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in seçilmesini nasıl karşıladınız?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 48,6’sı olumlu, yüzde 36,5’i olumsuz şeklinde yanıt verdi. Yüzde 14,9’luk bir oran ise ‘fikrim yok’ şeklinde yanıt verdi.

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Ankette ‘Özgür Özel’in yönetiminde CHP’nin oyları geçmişe göre nasıl olur?’ sorusuna da yanıt arandı. Katılımcıların yüzde 39,1’i bu soruya ‘oyları yükselir’ diye yanıt verirken yüzde 18,5’lik bir oran da ‘oyları düşer’ şeklinde yanıt verdi. Yüzde 33,4’lük bir kesimin ise bu soruya ‘değişmez, aynı kalır’ şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

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