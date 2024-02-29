Özgür Özel’den anket açıklaması: 300 bin kişiye ulaştık, ne yapacaksanız 31 Mart’ta yapacaksınız!

Özgür Özel’den son dakika anket açıklaması geldi. Yerel seçim için 300 anketle 300 bin yurttaşın görüşünü aldıklarını anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor” ifadesini kullandı. 1 Nisan sabahı için uyaran Özel, “Ne yapacaksanız 31 Mart’ta yapacaksanız. Endişeli seçmen birleşmeli. Tepki sandığa yansımazsa sömürü sürer” diye konuştu.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in sorularını yanıtlayan Özel, aday belirleme sürecinden kalan ufak tefek sorunların olduğunu belirterek, “Bir iki teknik aksaklıktan, hatadan, kötü niyetten dolayı listelerin yetişmemiş gibi durumlar oldu. İtirazlarımızı yapıyoruz. 22 bin aday başvurdu 1187 tanesi adaylaştı. Bunun yanında çok sayıda belediye meclisi üyesi adayımız var. Ama yoğunluk geçti” dedi.

“TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 30’U GEÇME GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR”

CHP’nin seçimlere tek başlarına girdiğine dikkati çeken Özel, “Türkiye genelinde yüzde 30’u geçme gibi bir hedefimiz var” dedi ve şunları ekledi:

“Temelde hiçbir belediyeyi kaybetmemek, kıyı Ege’deki şeridi içeriye doğru Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli ile içeriye genişletmek. İç Anadolu’da, Kırıkkale’de bir iddia koymuş durumdayız. Kastamonu’da, Malatya’da ve Adıyaman’da milletvekillerimizi görevlendirdik. Yapılan ölçümlerde bu dört milletvekili partinin oyunun çok üzerinde bir talep gördüler. Özellikle deprem bölgesinde Veli Ağbaba Malatya’da, Abdurrahman Tutdere konulmadıkları anketlerden çıktılar. Veli Bey’i, Tutdere’yi koyun talebi halktan geldi. Şimdi iyi gidiyor.”

“İTTİFAK YAPABİLMEK İÇİN BÜTÜN ŞARTLARI ZORLADIM”

“İttifak yapabilmek için bütün şartları zorladım” diyen Özel, “5 Kasım’da göreve geldiğimden itibaren, başta İYİ Parti olmak üzere ittifak yapabilmek için bütün şartları zorladım. Gerçek anlamda merkezi bir ittifak hiç kimseyle yapma imkanı olmadı. İYİ Parti diyor ki ‘sürekli CHP ile ittifak halinde olmak bizim açımızdan stratejik değil, hür ve müstakil olacağız.’ Üzülüyor ama anlıyor saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“SİZE KAYBETTİRECEĞİZ” İFADESİNE YANIT: CANLARI SAĞOLSUN DEYİP GEÇMEYE ÇALIŞIYORUM

Özel, DEM Partili Sırrı Sakık’ın kendisine yanıt olarak “Tabii ki size de kaybettireceğiz” demesiyle ilgili şunları söyledi:

“Bazı siyasetçilerden, çok çeşitli siyasi partilerden çok olumsuz açıklamalar duyuyoruz. Özellikle genel başkanlarından duymadığım şeyleri unutuyorum. Çünkü muhalefette marifet kavga çıkarmak değil. Marifet iktidarı eleştirmek, muhalefetle iyi geçinmektir. Ben duyduğum her eleştiriye canları sağolsun deyip geçmeye çalışıyorum.”

“DEM’DE İKTİDARA KAYBETTİRME STRATEJİMİZ YOK AÇIKLAMALARI VAR”

“DEM’de iktidara kaybettirme stratejimiz yok açıklamaları var, muhalefete kazandırmak gibi bir gayretleri yok” diyen Özel, şu çağrıda bulundu:

“Benim burada güvencem, inancım, çağrım, muhalefet partilerinin yöneticilerinden ziyade 2019’daki bu büyük başarıyı birlikte gösterdiğimiz muhalefet partilerinin seçmenlerine. Çünkü o seçmenler değişmedi duruyorlar. Biz 2019’da iktidarı dengeledik. Yani 2018’deki rejime kasteden anayasa değişikliğine göre yapılmış ilk seçimden sonra bir orantısız yetki aldı. Sabahleyin vali atadı, öğlenden sonra aynı kalemle il başkanı atama yetkisi aldı. Kaymakamlarla ilçe başkanlarını aynı kalemle, aynı mürekkeple atama yetkisi aldı. 2019 zaferi aslında siyasetin doğru okunmasıyla o zaman bir denge oluşturdu ve 2023’te birinci turu kaybetmeyen ve ikinci turda küçük bir farkla kaybeden birliktelik o sayede oldu. O birlikteliğin birçok hatası, eksiği vardı ama önemli bir birliktelikti. İktidarı Cumhuriyet’in 100. yılında az daha değiştiriyorduk, çok az kalmıştı. Şimdi iktidarın Türkiye’de kalıcı olmaması, seçimin yapılabilmesi, muhalefetin güçlü olması için, yine iktidarın dengelenmesinin bir yolu yerel seçimler. Ki bütün dünyada da yerelin gücü çok daha önemli hale gelmiş durumda.”

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“300 BÜYÜK ANKET YAPTIRDIK 300 BİN DENEĞE ULAŞTIK”

Seçimler için aday belirlerken 300 büyük anket yaptırdıklarını ve 300 bin deneğe ulaştıklarını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

“Çok önemli kararlar verdik. Anketlerin gücünden çok yararlandık. Ölçme değerlendirmeyi kampanya aşamasında sürdürüyoruz. Adaylaşmalardan sonra gelen ilk anketler müjdeli şeyler söylüyor. Gökçek belediyeciliği gelmesin, İstanbul’da kupon arsalar Arap şeyhlerine, Katarlılara verilmesine, İstanbul’da Kanal İstanbul acı sürpriziyle karşılaşmayalım, Mersin MHP’ye geçerse üç-beş bin kişinin işten atıldığı süreçler yeniden yaşanmasın, Adana’da MHP zulmü geri gelmesin, Antalya’da, Muğla’da Aydın’da İzmir’de yaşam biçimine müdahale ve turizmi dibe vurduracak bir AKP belediyeciliği gelmesin diyen herkesin CHP’de birleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





