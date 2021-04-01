Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: Anayasa Mahkemesini kapatırsanız, HDP'yi kim kapatacak?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetiyle, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylama sonucuna ilişkin Meclis Başkanlık Divanı'nın toplanmasına tepki gösterdi. Şentop'un, Genel Kurulun dünkü birleşimine ilişkin kayıtların bütün tutanak ve görüntülerde açık şekilde yer aldığı halde oylamayı yeniden yaptırmaya ve bir yıl gündeme alınmayacak bir teklifi yeniden gündeme aldırmaya çalıştığını savunan Özel, "Son derece gergin, kızgın uslupla da bir tahakküm kurmaya çalışıyor. Bunu reddediyoruz. Başkanlık Divanı'nın, Meclisin siyasi tarihine AKP ve MHP imzasıyla bir kara leke daha bırakmamasını ümit ederiz." sözlerini sarf etti. Bu durumlara ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları bulunduğunu anlatan Özel, bugün yapılacak olan uygulamanın Anayasa Mahkemesinden döneceğinden şüpheleri bulunmadığını vurguladı. Özel, şöyle devam etti: "Türkiye'nin gündemine şunu getirdiler. 'Biz AK Parti, MHP'yiz. Saraydan talimatlıyız. Saray kanun çıksın istiyorsa bunu mutlaka geçiririz. Görüşmeleri izlemeyiz, oylamada parmak kaldırırız. Çünkü bizim kalbimizin, beynimizin ve vicdanımızın değil, parmağımızın değeri var saray için. Biz olmasak da kanunu geçiririz, geçiremezsek de ertesi gün yeniden getiririz. Ne istersek yaparız çünkü sarayın katibi, arzuhalcisi noktasına gelmiş bir Meclis Başkanımız var.' Bu kabul edilemez, karşı çıkıyoruz. AK Parti ve MHP seçmeni de böyle bir galibiyetten haz almaz. Bazen de gol yersiniz, kaybedersiniz, demokrasi hazmetmeyi gerektirir."

'İKİ LİDER TEK PROMTER' Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin dünkü açıklamalarını anımsatarak, Kılıçdaroğlu'nun Artvin'de PKK'nın saldırısına uğradığını anlattı. Özel, "Biz PKK'nın kurşununu yemişiz, siz CHP'yi neyle ilişkilendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini tekrar ettiğini öne süren Özel, "İki lider tek prompter. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek prompter. Saraydan yazıyorlar promterdan okuyorsunuz, dün kopyala yapıştır Twitter'a attınız. Yapmayın bunları." ifadelerini kullandı. Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu için "2023 Haziran ayında Tunceli'den milletvekili adayımız olmasında bile engel yoktur." sözlerini sarf ettiğini hatırlatarak, "MHP'nin Tunceli'den milletvekili çıkarmasını, adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına bağlamış olması güzel." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun, 7 Haziran seçimlerinden sonra Bahçeli'ye, CHP'nin dışardan desteğiyle başbakan olmasını önerdiğini anlatan Özel, Bahçeli'nin, 2002 yılındaki erken seçim çağrısı ve 7 Haziran sonrası 1 Kasım seçimini işaret ederek AK Parti'nin yeniden iktidara gelmesini sağladığını söyledi.

Bahçeli'nin, bugün daha da fakirleşen halkın, hakkını arayamayanların ve karnı aç uyuyanların sorumlusu olduğunu iddia eden Özel, "Erken seçimin tarihi Osmaniye'den soruluyorken, bütün Türkiye merak ediyorken, erken seçim istemek toplumun 'huzurunu hançerlemek' değil, vicdanını dile getirmektir." sözlerini sarf etti. 'BAHÇELİ ALELACELE HAZIRLANDI' CHP'li Özel, MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesine ilişkin ifadelerini de anımsatarak, "Bir Yargıtay cumhuriyet başsavcısı kapatma dilekçesi yazıyor, Anayasa Mahkemesi'ne veriyor. Anayasa Mahkemesi, esasa bakmadan usulden "Anlattıklarınla gerekçe arasında bağı kurmamışsın.' diye iade ediyor. Demek ki liyakatten değil sadakatten orada oturan biri var." ifadelerini kullandı. Son dakika! Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına tepki Söz konusu iddianamenin, MHP Genel Merkezi'nde hazırlandığını cümle alemin bildiğini öne süren Özel, "Demek ki MHP, HDP'nin kapatılması için dilekçeyi yazacak hukuki formasyon ve yeterlilikte bir ekibe sahip değil." değerlendirmesinde bulundu. Bu iddianamenin, Yargıtay'ın Andımız kararından sonra MHP Kongresi için "hediye" olarak yetiştirildiğini savunan Özel, "Sayın Bahçeli, alelacele hazırlandı, paketlendi. Bu kadar olur." diye konuştu.

Partisinin hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Özel, "Sayın Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ni kapatırsanız, HDP'yi kim kapatacak? İstemenin bir sınırı ve önermenin de bir mantık kurgusu olması lazım." dedi. SAĞLIK BAKANI'NA TEPKİ: İSTİFA EDEMİYOR, HİÇ OLMAZSA SUSMASI LAZIM CHP'li Özel, AK Parti kongrelerinden önce ve sonra Türkiye'deki Kovid-19 vaka sayılarındaki değişime ilişkin haritaları basın mensuplarına göstererek, "Bunun üstüne Sağlık Bakanı'nın normalde istifa etmesi lazım, 'Dinletemedim.' diye. Uygun görülmez diye istifa edemiyor, hiç olmazsa susması lazım." dedi. Türksat Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerini sıralayarak, bu kişilerin çift maaş aldıklarını söyleyen Özel, "Arpalık Aile Şirketi" başlıklı broşürü gösterdi. Burada birden fazla maaş alan kamu görevlilerinin isimlerinin bulunduğunu aktaran Özel, "Say say bitmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Arpalık AŞ'ye çevirmiş bir AK Parti ile karşı karşıyayız. Biz saymaktan utandık, bunlar yapmaktan utanmadı." sözlerini sarf etti. Özgür Özel, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin soru önergelerine Anayasal sürede yanıt alamadıklarını belirterek, "Meclis Başkanı Şentop'un TBMM'nin iradesini sakatlamakla uğraşacağına görevini yapması gerektiğini" söyledi.