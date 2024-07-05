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Özgür Özel konuşurken... Dikkat çeken 'bozkurt' detayı! Kameralara yansıdı

05.07.2024 14:58
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Başbağlar şehitlerini anma programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmalıyız" diye konuştu. Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt sevinci ve UEFA'nın skandal kararıyla ilgili gündem devam ederken, Özel'in konuşması sırasında kaydedilen bir görüntü ise dikkat çekti.

Özgür Özel konuşurken... Dikkat çeken 'bozkurt' detayı! Kameralara yansıdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivil vatandaşımız için düzenlenen anma törenine katıldı. CHP lideri Özel, daha sonra Erzincan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Biz ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ben defalarca söyledim, Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçok'a aynı anda yas tutmayan bir ülke birlik ve bütünlük halinde olamaz.

Sivas'taki yaşananlarla Başbağlar'daki katliamı birbirinin rövanşıymış gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. İkisi de bu ülkenin ortak acıları. Orada yanan canlar da burada yanan canlar da bu ülkenin değerleri.

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Bu köye gelip bu katliamı yapanlar, özel olarak seçti yeri ve saati. Bu büyük bir vicdansızlık. Türkiye'nin bir bütün olması lazım. Herkesin ötekinin hakkına da sahip çıkması lazım. Hem işçinin alın teri hem de bir annenin gözyaşlarının dili, dengi, rengi olmaz."

ARKASINDAKİ BOZKURT İŞARETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Özel'in açıklama yaptığı sırada arkasında bulunanların bozkurt işareti yapması dikkat çekti.

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"ÖZGÜRLÜKÇÜ OLMAK LAZIM" DEMİŞ, DENİZ NAKİ'Yİ DE HATIRLATMIŞTI

Dün; Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili açıklama yapan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullanmıştı;

"UEFA'nın (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği), FIFA'nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta Milli Takım'a zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım, sıkıntı yok. Biz hep öyleydik; ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz 'zafer işareti' yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünde değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum"

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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