Özgür Özel o CHP'lilere çok sert sözlerle yüklendi! "Hazımsızlar! Avuçlarını yalarlar"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için nihai karar aday gösterilmesi yönünde oldu. Tartışmalı sürecin ardından konuşan Genel Başkan Özgür Özel, "Anketler 'kazanacaksan lütfü savaş ile kazanacaksın' diyor" dedi. İBB Haber adlı sosyal medya hesabının Ekrem İmamoğlu hakkındaki gündem yaratan paylaşımı sonrası Özel'in bazı CHP'lileri sert sözlerle hedef alması da dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özel, Meclis'te gazetecilerle bir araya geldi. İl merkezlerindeki mitinglerin yanı sıra ilçelerde de miting yapmak istediğini ifade eden Özel, "Sadece il mitingleri değil özellikle kritik ilçelerde miting yapmak istiyorum. Rastgele bütün şehirleri gezmek yerine risk ve fırsat analizi yaparak fırsatın yüksek olduğu ya da kazanma çizgisinin hemen altında veya üstünde olduğumuz yerlere ağırlık vereceğiz. Büyük il mitingleri tabii ki olacak ama daha çok bir gün içerisinde kritik ilçelerde miting yapacağız." diye konuştu.

İstanbul'da yapılacak miting çalışmalarına değinen Özel, "İstanbul'da çok kez ilçe mitinglerini yapacağız. Bu konuda Ekrem Bey'in ekibi ve İstanbul İl Başkanlığı çalışıyor. Bazı mitinglerin dönüşünde Ankara'da konaklamak yerine İstanbul'a dönüp, İstanbul'da bir miting yapmak, öbür sabah dönüp sonra diğer mitinge geçmek gibi bir şey planladık." dedi.

Özel, daha önce ittifak ya da işbirliği yaptıkları partilerle yerel seçim için de görüştüklerini ancak bunların çok sınırlı kaldığını belirtti. Şu anda 2019'daki yerel seçimlere göre şartların çok lehlerine olmadığını ancak seçmenin reflekslerinde de bir değişiklik oluşmadığını savunan Özel, "2019 başarısını bize yaşatan seçmenin saraya, Bahçeli'ye, kent suçlarına, israfa itirazı devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Bizim oy aldığımız İYİ Partili, milliyetçi demokrat seçmenler, eski merkez sağ seçmen, Devlet Bahçeli'ye itiraz eden seçmen ya da diğer partilerin seçmenleri için ne İstanbul'da, ne Ankara'da ne de diğer yönettiğimiz büyükşehirlerde bir hayal kırıklığı yaratmadığımız ortada" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün memnuniyet anketlerinde seçildikleri noktanın gerisinde olan belediyemiz neredeyse yok, çok ilerisinde olan belediyelerimiz var. Parti yönetimine geldiğimizde ortadan kalkmış bir ittifak kapasitesi vardı, gizli protokol yönünden. Ben beyaz çiçeği aldım gittim ama ittifak yapmaya razı edemedim eski ortakları. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra da özenli bir dil kullanmaya, muhalefete muhalefet etmemeye, çatışmamaya devam edeceğiz. Partilerin kendi düşünceleri olabilir ama yerel seçim olduğu için seçmenin burada kendini ve kentini düşüneceğini düşünüyorum."

"ANKETLER 'KAZANACAKSAN LÜTFÜ SAVAŞ İLE KAZANACAKSIN' DİYOR"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Özel, yaşanan süreci anlattı.

Savaş'ın Hatay'da, AK Parti karşısında en güçlü aday olduğunu belirten Özel, "AK Parti'nin karşısında en güçlü seçenek olarak bir başka alternatif yok. Bir sürü isim koyduk, birçok çalışma yaptık ve hepsinin sonunda 'kazanacaksan Lütfü Savaş ile kazanacaksın' diyor. Hatta 'Lütfü Savaş, tepki gösteren muhalif seçmenin gönlünü alırsa da banko kazanıyorsun' diyor. Hatay'daki kanaat önderleri, fikir sahibi insanlar da Savaş'ın etrafında birleşen ve Savaş'ın tamamen destek vereceği bir adayla bunun olabileceğini söylüyor. MYK salonunda 40'a yakın kişiyle toplantı yaptık. Bir kişi de Lütfü Savaş dışında başka seçenek dile getirmedi. Biz de 'alın o zaman' dedik ve müzakereleri bitirdik." ifadelerini kullandı.

Özel, kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti ile bir protokol yapmadıklarını ancak bir seçim bölgesinde DEM Parti'nin kendi kriterlerine uyan aday olması durumunda onu destekleyebileceğini ifade ettiğini söyledi.

"PARTİ İÇİNDE ÜÇ BEŞ HAZIMSIZ AVUÇLARINI YALARLAR"

CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda parti içindeki muhaliflerin harekete geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz. Parti içinde, kurultayı hazmedememiş birkaç arkadaş ve onların etkisindeki bir grup medyanın yaratmaya çalıştığı algı ve iktidarın bunu sahiplenerek köpürten tavrını görüyoruz. Geçmiş döneme göre 25 kat fazla anket yaptırdık. Parti içindeki birkaç hazımsız ve saçma sapan tutum ve tavır içinde olan çok azınlık kişinin sesini duyurabilmek için iktidar medyasının gösterdiği mücadeleyi görüyorsunuz. Geceleyin üç saat boyunca CHP konuşuyorlar. İliç varken CHP konuşacak kadar şuurunu kaybetmiş ve bizden korkan bir süreç var. O yüzden 1 Nisan'ı bekleyenler, ama Erdoğan ama parti içinde üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar. Çok güçlü ve dinamik bir kadromuz var. Ekibin de örgütte inanılmaz bir karşılığı var."

Özel, partide çok büyük bir değişim yaşandığına; İzmir'de 30 belediyeden 28'ine, İstanbul'da 39 belediyeden 34'üne yeni belediye başkan adayları gösterdiklerine, Ankara, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlerde de benzer bir durum olduğuna dikkati çekti.

Özel, "Bu kadar saygın ama bolca konuşulmasından, tartışılmasından normal bir şey yok. Önemli olan partiye zarar vermemek. Gelecek yerel seçimlerde 3 ayda bir yapacağımız ölçme değerlendirme raporları ile başkan zaten kendisi aday mı değil mi görecek. Bu yerel seçim tartışmaları son kez yapıldı. Genel seçimde de zaten yüzde 85 ön seçim olacağı için bu tartışmaları geride bırakıyoruz." diye konuştu.

TARİH VERDİ: FİLİSTİN'E GİDİP ABBAS'LA GÖRÜŞECEĞİZ

Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'in Ramallah kentine gideceğini belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız." dedi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





