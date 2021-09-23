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Pakistan’da Covid-19 aşısı olmayan 100 kişiye gözaltı

23.09.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Sind eyaletinde polis ekipleri Covid-19’a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.

Pakistan’da Covid-19 aşısı olmayan 100 kişiye gözaltı

Pakistan’da Covid-19’a karşı aşılamaları hızlandırmak adına Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yayınlanan yeni yönergelerin ardından harekete geçen Sind polisi, eyalet genelinde aşı kartı kontrolleri yaparak, Covid-19’a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.

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'BÜYÜK İLGİ GÖSTERMELERİ' TALİMATI

Pakistan’ın Sind eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 15 Eylül tarihinde yayınlanan bildiride belirtildiği üzere emniyet teşkilatına vatandaşların aşı kartlarını kontrol etmeye ’büyük ilgi göstermeleri’ talimatı verildiği ifade edildi. Eyalet yönetimi, yayınlanan kararda aşı kartlarının eyalet genelinde farklı yerlerde taşınmasının zorunlu hale getirildiği ve aşı kartlarının kontrolünün Emniyet Müdürlüklerine verildiğini kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis Gözaltı Pakistan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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