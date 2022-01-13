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Pandemi onlara yaradı: Çip krizi bile satışları durduramadı, bilgisayar sektöründe yüzler güldü!

13.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar pazarı, pandemideki talep sayesinde büyüyen bir yılı daha geride bıraktı. Pazar araştırma firmaları, küresel çip krizine rağmen 2021 yılı boyunca PC pazarının yeniden büyüdüğünü bildirdi. İşte bilgisayar pazarı hakkında gelen son raporlar...

Pandemi onlara yaradı: Çip krizi bile satışları durduramadı, bilgisayar sektöründe yüzler güldü!

Bilgisayar sektörü pandemi ile birlikte tabiri caizse altın çağını yaşıyor. Pandeminin etkisiyle geçilen uzaktan eğitim ve evden çalışma sistemleri bilgisayarlara olan ihtiyacı artırınca bilgisayar sektöründe de bir sıçrama gerçekleşti. Yeni raporlar ise 2021'de yaşanan büyümeyi ortaya koyar nitelikte.

BİLGİSAYAR SEVKİYATLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Gartner'a göre 2021'de yaklaşık 340 milyon bilgisayar sevk edildi. Bu, 2020'deki rakamlara göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.

2012'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK SEVİYEDE

IDC'ye göre ise bu rakam yaklaşık yüzde 15 artışla 348,8 milyon. Şirket bu sayıyı, "PC pazarının 2012'den bu yana gördüğü en yüksek sevkiyat seviyesi" olarak tanımlıyor.

Küresel çip krizi hakkında dikkat çeken sözlerKüresel çip krizi hakkında dikkat çeken sözler

Gartner, dünya çapındaki PC sevkiyatlarının 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 5 azaldığını, ancak yıl çapında yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü söyledi.

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BİLGİSAYAR SEKTÖRÜNDEKİ İLK ÜÇ İSİM

Ayrıca her iki şirket de 2021'in dördüncü çeyreğinde, dünya çapındaki PC pazarındaki ilk üç satıcıyı Lenovo, HP ve Dell olarak sıraladı. Dell'in hemen arkasından ise Apple geliyor.

KORONAVİRÜS SEKTÖRÜ CANLANDIRDI

Şüphesiz ki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle bilgisayarlara talep arttı. Pandemi boyunca uygulanan yasaklar, evden çalışma sistemlerinin ve uzaktan eğitim süreçlerinin benimsenmesi insanları bir bilgisayar almaya teşvik etti. Bu da PC pazarının iki yıl boyunca canlanmasını sağladı. Ancak önümüzdeki yıllarda bir düşüş görebiliriz.

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