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Pandemide çocukların kaygı bozukluğu yaşadığı nasıl anlaşılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2020 11:18 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl başlanan, bu yıl da devam edilen uzaktan eğitim sistemi, çocukların uzun saatler boyunca ekran başında kalarak ders dinlemelerini gerektiriyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılına merhaba dediğimiz şu günlerde uyum problemi yaşayan çocuklar psikolojik açıdan da zorlanıyor. Çocuklarda artan kaygı bozuklukları ile ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, bu noktada en büyük görevin velilere ve öğretmenlere düştüğüne dikkat çekiyor.

Pandemide çocukların kaygı bozukluğu yaşadığı nasıl anlaşılır?

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Seheryeli Yılmaz, pandemi döneminde çocuklarda en sık kaygı bozukluğunun arttığına dikkat çekerek önerilerde bulundu.

“KAYGIYI ÇOCUĞA YANSITMAYIN”

Pandemi döneminde ebeveynlerin endişelerinin çocuklara yansıtılmaması gerektiğini ifade eden Dr. Yılmaz, "Panik ortamı yaratmamak, çocukları da bu paniğe sürüklememek önemli. Çocukların sosyal ve duygusal gelişimi için onları olumlu etkileyen bir süreç değil. O yüzden bizim aslında istediğimiz okulların bir yandan güvenlik tedbirleri alınarak hem okul tarafından hem öğretmenler, rehberlik servisleri hem de bakanlık nezdinde hem de aileler tarafından tedbirlerin alınıp çocukların eğitime başlamaları. Bu süreçte kaygıyı iyi kontrol etmek en önemli noktalardan birisi" dedi.

"ÇOCUKLARA EKRAN KARŞISINDA GEÇİRDİĞİ VAKİT SONUCUNDA OLUMSUZ ETKİLENİYOR"

Çocukların evde vakit geçirirken ekran bağımlılığı içinde olduğunu da belirten Dr. Seheryeli Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklara ekranı kısıtlamak gerekiyor. Belli düzenlemeler getirmek gerekiyor. Sıkılsalar da başka aktiviteler yapmak, evin içinde yeni oyunlar bulmak gerekiyor. Ancak sadece online oyunlar veya ekran karşısında yapılacak aktiviteler sonucunda çocuklar gerçekten daha olumsuz etkileniyor. Öfke problemleri, tutturma gibi durumlarda ciddi artış görülüyor."

“BAZEN DERSE ÇOCUKLARLA OTURMAK MOTİVE EDER”

Çocuklara bu süreçte okul başarısı konusunda baskı yapılmaması gerektiğini ifade eden Dr. Yılmaz, "Bu süreçte çocukların okul başarısı için okuldan beklentimizi okula gittiği kadar zamanki gibi başarı odaklı tutmamalıyız. Okul ile ilgili motivasyon sağlarken önemli noktalardan bir tanesi biraz daha dışardan destek olabilmek. Bazen küçük çocuklarla dersin başına oturmak da bir motivasyon sağlar. Bazen ders bittiğinde oynayacağımız bir oyun çocuğa bir motivasyon sağlayabiliyor" dedi.

“PANDEMİDE KAYGI BOZUKLUĞU ARTTI”

Pandemi sürecinde çocuklarda en çok kaygı ile ilgili sorunların görüldüğünü anlatan Dr. Yılmaz sözlerini şöyle noktaladı: "Yapılan çalışmalar en yüksek görülen sorunun kaygı ile ilgili bozukluklar olduğunu gösteriyor. Hem çocuklar hem ailelerde en sık karşılaşılan sorun kaygı ile ilgili bozukluklar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yoğun tablet, ekran maruziyeti, sorumluluk ve düzenin aksaması sonucunda belirtilerde şiddetlenme, öfke nöbetleri, sinirlerini kontrol etmek ile ilgili zorluklar, tutturma nöbetlerinde artış olduğunu gözlüyoruz."


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