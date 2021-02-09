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  4. Pandemiden önce komaya girip, iki kez Covid'e yakalanan genç uyanıyor !

Pandemiden önce komaya girip, iki kez Covid'e yakalanan genç uyanıyor !

09.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Pandemiden önce komaya girip, iki kez Covid'e yakalanan genç uyanıyor !

İngiltere'de yaklaşık bir yıl önce bir araba kazasından sonra komaya giren genç yavaş yavaş uyanmaya başladı. Bu süreçte kendi de iki defa Covid-19'a yakalanan Joseph Flavill tüm dünyaya yayılan salgından haberi olmadı.

19 yaşındaki Flavill'in bilinci, ülkedeki ilk sokağa çıkma yasağından yaklaşık 3 hafta önce geçirdiği kazada beyin travmasına bağlı olarak kapandı. Koma sürecinde koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle çocuklarının yakınında olamayan ebeveynleri videokonferans yöntemi ile iletişim halinde kalmaya çalıştı.

Rauters'e konuşan gencin halası Sally Flavill, Joseph'in kısa süre önce iyileşme sinyalleri verdiğini belirterek "Artık bizi duyduğunu biliyoruz. Basit çağrılara tepki verebiliyor," ifadelerini kullandı.

Halası şimdilik evet için gözlerini 1 kere hayır için ise 2 kere kırpan Joseph'in konuşulanları duyduğunu, anladığını fakat cevap veremediğini vurguladı.

Joseph'in kaza geçirmesinden bu yana İngiltere'de yaklaşık 4 milyon kişide Covid-19 vakası tespit edildi ve 110 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yeğeninin gelecekte pandemi sürecini tam olarak anlayıp anlamayacağını bilmediğini aktaran Sally Flavill "hala hasta ve normal yaşamına dönmesi için önünde çok uzun bir yolculuk var," sözlerini kullandı.

Kazadan önce son derece sportif bir yaşamı olan Joseph'in tedavisi Stoke-on-Trent şehrinde devam ederken ailesi de tedavi masrafları için Josephs Journey adresi üzerinden yardım kampanyası başlattı.

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