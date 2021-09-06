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Pandemiye rağmen okulun önünde bekleyen velilere şaşırtan anons

06.09.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde alınan önlemler kapsamında aşının devreye girmesiyle birlikte yüz yüze eğitime başlandı. Pandeminin artışını önlemek için aşı ile yetinmeyen yetkililer, tedbiri en üst düzeyde tutmak için uğraşıyor. Ancak Edirne'de çocuklarını okula getiren veliler evlerine dönmeyince bina önünde yoğun kalabalık oluştu. Bu durum üzerine endişelenen okul yönetimi ise velileri evlerine gitmeleri için anons yaptı.

Edirne'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde 50 bin 948 öğrenci yüz yüze dersbaşı yaptı. Uzun bir aranın ardından kentte, eğitim ve öğretim heyecanın yaşandığı ilk günde, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlk ve Ortaokulu'na öğrenciler ile birlikte gelen veliler, tüm uyarılara rağmen mesafe kurallarını hiçe sayıp, okul önünde kalabalık oluşturdu.

"KALABALIK YAPMAYIN, EVİNİZE GİDİN" UYARISI

Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen okul önünden gitmeyen veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" uyarısı yapıldı.

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MESAFE KURALINI HİÇE SAYDILAR

Bazı veliler uyarılara uyup okul çevresinden ayrılırken, kimi de mesafe kurallarını hiçe sayarak okul önündeki bekleyişini sürdürdü.

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Ellerini dezenfekte ederek okul bahçesine giriş yapan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

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Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı!Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı!
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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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