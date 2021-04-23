Pandemiyle sayıları arttı! Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı

Pandemiden dolayı azalan trafik sayesinde bu yıl kurbağaların sayısında artış olduğu gözlemlendi. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, “Dünyada sadece Domaniç’te görülen Domaniç Kurbağaları, Domaniç-İnegöl yolundan karşıdan karşıya geçerken telef oluyorlardı. Bu yıl pandemi ve yasaklar nedeniyle dereden gölete geçmeleri daha kolay oldu. Domaniç Kurbağaları son derece ilginç ve görülmeye değer, konuyla ilgili uzmanları ilçemize incelemelerde bulunmak için bekliyoruz” dedi.

''GÖÇ İLE İLGİLİ 5 BİN YIL ÖNCESİNE AİT FİGÜR VAR''

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından Mayıs 2011 yılında Kütahya’nın Seyitömer beldesinde yapılan bir arkeolojik çalışmada ortaya çıkan, 5 bin yıllık sırtında küçük kurbağa taşıyan büyük kurbağa figürlerine rastlanmış ve bu tür içki kabına bir anlam verilememişti. Daha sonra bir yerel gazetede çıkan habere göre, Domaniç-İnegöl yolunda Nisan ayında göç eden kurbağaların arkeolojik figürlere benzemesi üzerine çalışmalar Domaniç Kurbağaları üzerine yoğunlaştırılmış ve Seyitömer’de de bulunan kurbağa figürlerinin Domaniç Kurbağaları olduğu kanaatine varılmıştı.