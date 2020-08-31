Panik anları! Zeydan Karalar iplere takılmaktan son anda kurtuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Zafer Turu’ konvoyu düzenledi. Konvoya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile partililer katıldı. Başkanlar, seçim otobüsü üzerinde şehir turu yaparken, vatandaşları selamladı.

SON ANDA KURTULDULAR

Otobüsün üzerinden vatandaşları selamlayan başkanlardan Soner Çetin, bir anda otobüsün gidiş yönüne kafasını çevirdiğinde, direklere bağlanan bayrak iplerini gördü. Hemen otobüsün üzerindekileri uyaran Çetin, "Arkadaşlar eğilin, dikkatli olun, teller var" dedi. Bunun üzerine bulundukları yerde son anda eğilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilçe belediye başkanları, büyük bir tehlike atlattı. Başkan Çetin ve otobüs üzerinde görevli korumanın ipleri fark etmesi, olası kazayı önledi.

**Kaynak: DHA



