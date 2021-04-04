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  4. Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

04.04.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya Bayramı ayininden sonra yaptığı konuşmada, “Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır” dedi.

Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda Paskalya Bayramı ayinini yöneten Papa Francis, ayinin ardından geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma’ya ve dünyaya) hitabında pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Yoksulların Covid-19 pandemisi sırasında yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen askeri yatırımlara para harcanmasını ’günümüzün skandalı’ olarak nitelendiren Papa, “Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır” dedi.

AŞILARIN ÖNEMİNE VURGU

Papa, Covid-19 salgınının, özellikle de yoksullar üzerinde oluşturduğu sosyal ve ekonomik krizin ağırlığına vurgu yaptı.

Aşıların salgınla mücadeledeki önemini vurgulayan Papa, aşı dağıtımında yaşanan gecikmelerin aşılması ve aşıların, özellikle de yoksul ülkelere dağıtılması konusunda uluslararası toplumu bir arada çaba göstermeye çağırdı.

(İHA)

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Papa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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