Partisine sert yüklenip çok konuşulmuştu! Fatih Altaylı'dan "CHP için dönüm noktası" sözleri: "Her şey birdenbire aleyhine döndü"

Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir seçimi daha geride bıraktı. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından harekete geçen 'değişim' taraftarları, avantajlı olduğu yorumları yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı kazandı. Kılıçdaroğlu CHP liderliğine veda ederken Özgür Özel partinin 8. genel başkanı oldu. Gazeteci Fatih Altaylı'ya göre Kılıçdaroğlu'nun kurultay yarışında geriye düşmesinde belirleyici olan, 'değişim' taraftarı Özgür Çelik'in İstanbul İl Kongresi'ni kazanması oldu.

CANPOLAT'IN SERT KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

9 Ekim'de gerçekleşen kongrede değişim hareketinin destekçilerinden Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile genel merkezin adayı eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarışmıştı. Kongrede Cemal Canpolat partideki bazı gruplara çok sert sözlerle yüklenmiş, konuşması uzun süre gündemde yer etmişti.

Altaylı, genel başkanlığı Özel'in kazanmasında Canpolat'ın bu konuşmasına ilişkin ses getirecek yorumlar yaptı. YouTube hesabından yaptığı değerlendirmede Altaylı şöyle konuştu:

"BİRDENBİRE HER ŞEY ALEYHİNE DÖNDÜ"

"10 gün öncesine kadar ben de Kılıçdaroğlu kazanır diye düşünüyordum. Fakat 10 gün öncesine kadar Özgür Özel 500 imzayı toplayınca 'olur mu olur' demeye başladım. Ama belirleyici olan İstanbul İl Kongresi oldu. Kongreye kadar Kılıçdaroğlu önemli ölçüde avantajlıydı, hemen hemen işi bitirmiş gibiydi. İstanbul İl Kongresi'nde birdenbire her şey Kılıçdaroğlu'nun aleyhine döndü. Kemal beyde böyle bir özellik var; lehine gibi görünen seçimleri kendisinin veya çevresinin yaptığı bir hatayla birdenbire aleyhine çevirebiliyor.

"ÇOK CİDDİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

İstanbul İl Kongresine hiç karışmasa büyük ihtimalle bu kurultaydan genel başkan olarak çıkardı. Fakat bir hata yaptı: İmamoğlu'na karşı bir rakip çıkarma ihtiyacı hissetti. Cemal Canpolat kongrede bir konuşma yaptı; İmamoğlu'na saldırdı, AK Partililerin söylemeyeceği kadar ağır sözler söyledi, partiyi itham etti neler neler söyledi... Bana göre bu; CHP açısından çok ciddi bir dönüm noktası oldu. Bunun sonucunda İstanbul'u 'değişimciler', Kılıçdaroğlu'nu istemeyenler kazandı, tamamen Cemal Canpolat'a olan tepkiden. Diğer iller de İstanbul'da yaşananları gördü; Canpolat'ı, söylediklerini, genel merkezin kötülükte sınır tanımaz bir hale geldiğini gördüler."